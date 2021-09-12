Тренер "Ротора" рассказал о состоянии травмированного форварда сборной Казахстана

Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов после матча десятого тура ФНЛ против "Акрона" рассказал "Волгоградской Правде" о состоянии нападающего сборной Казахстана по футболу Алексея Щеткина.

- В каком состоянии находятся Олег Николаев, Алексей Щеткин и Сергей Слепов, которые пропускали сегодняшний матч?

- Слепову предстоит операция, на некоторое время мы потеряли игрока. Щеткин и Николаев тренируются по индивидуальной программе. Не хочу забегать вперед и опережать события, но они пока тренируются не с командой.

Напомним, травму Щеткин получил в августе и после этого пропустил несколько матчей, в том числе, и за сборную Казахстана. А "Ротор" в этом матче уступил "Акрону" со счетом 1:2.

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