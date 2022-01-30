Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса

В Нур-Султане на "Астана Арене" прошел необычный шоу-матч, в котором SD Family (частный клуб из второй лиги) играл против "Спарты" (чемпионы высшей лиги КВН), сообщает телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Составы команды разбавили звездами спорта и шоу-бизнеса: сыграли боксеры Данияр Елеусинов и Адильбек Ниязымбетов, хоккеист Никита Михайлис, блогеры Территима и Ерболат Жанабылов (гол), Алдияр Жапарханов и Илья Гуменный из "Ирины Кайратовны", актер Муслим Таукел (гол) и другие. А Нурбол Жумаскалиев забил как в лучшие годы, Давид Лория сыграл в роли полевого игрока и тоже забил.

SD Family победили 5:2, тренером у них был "казахский Моуриньо" Ибадулла Мендыхан. Как отмечает телеграм-канал, все собранные средства отдадут на благотворительность.