Ставка на опыт. Какая из линий в сборной Казахстана нуждается в обновлении

Магомед Адиев создал в сборной Казахстана определенный костяк футболистов, которые дали результат в квалификации ЧЕ-2024, но о будущем стоит подумать уже сейчас. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в какой из позиций наблюдается некоторый дефицит.

За почти два года Адиев попробовал несколько молодых игроков на разных позициях. Лев Скворцов, Алибек Касым, Ислам Чесноков, Иван Свиридов, Максим Самородов уже в обойме, там же еще недавно был Эльхан Астанов. То есть, обновления так или иначе были почти в каждой позиции, за исключением двух - вратаря и центрального полузащитника. Но если статус Игоря Шацкого понятен и ротировать вратарей не имеет смысла, то вот в полузащите нам бы не помешало свежая волна игроков.

На сегодня мы видим, что в полузащите сплошь опытные игроки - Асхат Тагыберген (33 года), Аслан Дарабаев (34 года), Исламбек Куат (30 лет), Абзал Бейсебеков (30 лет). Их квалификация и опыт (в том числе еврокубковый) не подвергается сомнениям. Но возможности каждого из них понятны. Бахтиер Зайнутдинов и Рамазан Оразов могли бы играть в этих позициях, но сейчас они гораздо полезнее и необходимы в более высоких точках, ближе к атаке. В обойме также есть Самат Жарынбетов и Еркин Тапалов, это дисциплинированные и работоспособные футболисты, но опять же, они игроки ротации и их потенциал не выше, чем у нынешних конкурентов.

При этом, Адиев всегда отмечает, что он ценит именно полузащитников. В этом есть отсылка как к прошлому Магомеда Мусаевича (он сам являлся полузащитником), так и общая значимость игроков этой позиции в структуре любой команды.

Но даже постоянный анализ и поиск кандидатов пока не приводит к новым решениям. К сожалению, ярких и стабильных молодых полузащитников у нас сейчас практически нет. Единственный полузащитник новой волны, которого пробовал Адиев - это хавбек "Кайрата" Адилет Садыбеков. У него есть данные, есть постоянная практика в клубе, но пока он котируется лишь на уровне молодежной сборной. По сути, Садыбеков сейчас единственный в ком заметен реальный потенциал для роста. Но глобально наблюдается вакуум. Абылайхан Назымханов из "Шахтера" никак не прогрессирует. Мейрамбек Калмырза принадлежащий "Астане" примерно в той же ситуации, что и Назымханов.

В итоге, выходит так, что Тагыбергена, Куата, Дарабаева и Бейсебекова никто не подпирает. Они играют даже если имеют мало практики в клубе или находятся не в лучшей форме.

Да, ситуацию пока нельзя назвать критичной, ведь тот же Тагыберген проводит едва ли не лучший отрезок в карьере. Однако, как минимум настораживает отсутствие даже примерных замен. Остается только надеяться на быстрый рост молодежи или долголетие нынешних полузащитников.

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