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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Что стало причиной самого успешного цикла в истории казахстанского футбола

Что стало причиной самого успешного цикла в истории казахстанского футбола
©КФФ

Последние годы ознаменовались необычным явлением в казахстанском футболе - явлением, которое заставило сердца болельщиков биться быстрее, а страсть к этой игре разгораться ярче, чем когда-либо прежде. Мы, казахстанские болельщики, переживали эмоции, которые давно не испытывали за нашу сборную. Она показала свою силу в поединках с такими соперниками, как Дания, Финляндия и Северная Ирландия.

Успех казахстанской сборной на поле стал лишь вершиной айсберга, который раскрыл перед нами множество действий, направленных на развитие футбола в нашей стране. После того как мы смогли встретить вызов Евро-2024, футбольная лихорадка охватила каждый уголок Казахстана. Футбол перестал быть просто игрой - он превратился в неотъемлемую часть нашей культуры и общественной жизни.

Сегодня перед нашей сборной все еще стоит множество вызовов и возможностей. Шанс выйти на чемпионат Европы и мира все еще открыт, а ступить на путь в группу А Лиги наций - значит встретиться с самыми сильными командами мира. Наше футбольное путешествие продолжается, и важно помнить, что его основа - это не только игроки.

Что же стало ключом к успеху в этом историческом периоде для казахстанского футбола?

Это, безусловно, результат комплексной работы федерации, которая взяла курс на всестороннее развитие.

КФФ сделала значительный шаг в направлении сделать футбол доступным для всех, независимо от возраста. От 165 футбольных мероприятий, охватывающих как областные, так и республиканские масштабы, до организации фестивалей для воспитанников детских домов, федерация активно работает над распространением футбола среди населения. Этот подход был высоко оценен международными партнерами и награжден УЕФА как лучший проект в области массового футбола.

Важным шагом также стало введение дополнительных возрастных категорий, таких как U-14, U-15, U-16, U-18, которые дают возможность каждому юному футболисту найти свое место в этой игре. Эти группы активно участвуют в международных турнирах, что помогает молодым игрокам развиваться и проявлять свой талант.

Федерация активно развивает женский футбол, проводя отборочные турниры и мероприятия для женских команд различных возрастных категорий. Это имеет огромное значение для становления и развития женского футбола в стране.

Но основное внимание КФФ сосредотачивается на молодом поколении. Федерация верит, что именно в них скрыт потенциал для будущих достижений. Проекты по обучению тренеров и строительство новой футбольной инфраструктуры являются ключевыми элементами этой стратегии. Более 8 тысяч квалифицированных тренеров прошли программы, аккредитованные УЕФА, что гарантирует передачу современных методов и знаний новому поколению игроков.

Активно ведется строительство новой футбольной инфраструктуры и восстановление старых футбольных площадок. Проект ALAN направлен на создание 70 новых полномасштабных футбольных полей. Это даст возможность играть и тренироваться еще большему числу желающих. До конца года ожидается открытие 10 полей, из которых 4 уже завершены.

С 2022 года при федерации действует Академия футбольных менеджеров. 112 спортивных менеджеров уже успешно прошли программу и трудятся на благо казахстанского футбола.

Сам легендарный Арсен Венгер захотел помочь Казахстану и поддержать федерацию. Также привлекли сильного специалиста, обладателя лицензии УЕФА Pro и инструктора по лицензии УЕФА и AFC Стюарта Холла. Не видя перспективы в казахстанском футболе и его менеджменте, вряд ли эти специалисты согласились бы поддерживать Казахстан.

Нынешнее руководство федерации усилило свою деятельность по всем ключевым направлениям, чтобы футбол в стране развивался новыми темпами. Усилена кадровая работа, а в сборных внедрены мировые стандарты физической и психологической подготовки. Но, как и для всего, требуется время.

Проделанная работа высоко оценивается футбольными экспертами не только внутри страны, но и за рубежом. По их мнению, футбол в Казахстане вступил в новую эру развития, открывая перспективы для значительного прогресса.

Теперь важно, чтобы государство продолжило поддерживать футбол, инвестировало в стадионы и спортивные комплексы, чтобы у этого интереса были крепкие корни. Социальный возврат от таких инвестиций огромен: помимо прямого стимулирования спортивного развития, это способствует укреплению здоровья нации, созданию новых рабочих мест и экономическому росту регионов.

И, конечно же, никуда без веры и поддержки болельщиков. При любых исходах. Потому что футбол в стране наконец-то живой.

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Метки:
Сборная РК по футболу КФФ

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