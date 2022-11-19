Стала известна зарплата Меркеля в турецком клубе

Бывший полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель является одним из самых высокооплачиваемых игроков в турецком клубе "Газиантеп", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Меркель перебрался в "Газиантеп" в прошлом году и подписал контракт до июня 2023 года. По данным capology.com уроженец Алматы зарабатывает в Турции 850 тысяч евро в год. Личный оклад Меркеля входит в топ-5 зарплатной ведомости "Газиантепа", лидером списка является румын Алиш Тошка, его доход - 1 миллион 620 тысяч евро в год.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Александр провел шесть матчей, забил один гол и оформил один ассист.

Напомним, Меркель ранее выступал за такие клубы, как "Аль-Фейсали" (Саудовская Аравия), "Хераклес" (Голландия), "Адмира Ваккер" (Австрия), "Бохум" (Германия), "Грассхоппер" (Швейцария), "Пиза", "Удинезе", "Милан", "Дженоа" (все - Италия).

В сборную Казахстана полузащитник не вызывался с 2019 года из-за проблем с паспортом.

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