Смаков высказался о будущем Исламхана

Главный тренер ФК "Елимай" Самат Смаков рассказал может ли в его команду перейти капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ноябре Исламхан вернулся в профессиональный футбол после двухлетней дисквалификации за применение допинга. На данный момент игрок рассматривает несколько вариантов. В свою очередь Смаков прокомментировал, есть ли вероятность приглашения Исламхана в "Елимай".

"Исламхан в первую лигу не пойдет. Он два года не играл, но у него все-таки есть мастерство и на него есть спрос. Не думаю, что он пойдет к нам, и какая у него должна быть зарплата, чтобы он пришел в "Елимай", - заявил Смаков.

Добавим, что ранее заинтересованность в подписании Исламхана выражали "Актобе" и "Кайрат".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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