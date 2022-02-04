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Реформы в "Кайрате" и возвращение в Европу. Зачем Вороговский снова уехал в Бельгию

Реформы в "Кайрате" и возвращение в Европу. Зачем Вороговский снова уехал в Бельгию
©FC RWDM
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Ян Вороговский стал одним из многочисленных игроков "Кайрата", покинувших команду этой зимой. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о неожиданном сюжете в карьере игрока и стартовом этапе в его новом клубе. 

Изначально возвращение Вороговского в "Кайрат" выглядело нелогичным, ведь его карьера в Бельгии так или иначе развивалась, да, не очень стремительно, но все же - чемпионат Бельгии отличная площадка для роста. Прошлым летом в отношении Яна очень много говорили про РПЛ и в частности про "Ахмат", но в итоге игрок повернул в сторону дома. 

Вороговский подписал длительный контракт с "Кайратом", изначально с трудом набирал форму, но вскоре играл более-менее стабильно и был в обойме у Курбана Бердыева. 

Но затем все изменилось, вероятно, по инициативе "Кайрата". Массовый уход игроков из-за снижения финансовых условий побудил искать более интересные варианты даже казахстанских футболистов. 


Играть в КПЛ Вороговский, судя по всему, не захотел, в какой-то степени это дань уважения "Кайрату". Поскольку агент игрока специализируется на чемпионате Бельгии, найти там команду, тем более, когда у игрока уже есть бэкграунд выступлений в этой лиге, - это задача выглядела решаемой.

Реформы в "Кайрате" и возвращение в Европу. Зачем Вороговский снова уехал в Бельгию. Фото 1

Но некое разочарование касательно нового клуба казахстанского защитника все же присутствует. "Моленбек" - команда первого дивизиона, да, с амбициями и неплохими шансами на повышение. Но пару лет назад Вороговский уже проходил этот путь с "Беерсхотом". В чем спортивная мотивация - не совсем понятно. 

Но игрок сборной Казахстана уже в новом клубе и даже дебютировал за него. В матче против "Мускрона" Вороговский вышел в основном составе, провел 90 минут, отдал предголевую передачу и попал в символическую сборную тура. 

Посмотрим, что будет дальше. Безусловно, многое в ближайшем будущем Вороговского зависит от того, сможет ли "Моленбек" подняться в высший дивизион по итогам сезона. Ведь пока Ян лишь в аренде, но при этом вероятность очередного камбэка игрока в "Кайрат" тоже невелика. Если не получится с "Моленбеком", защитник наверняка будет искать другие варианты в Европе. 

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Метки:
Вороговский Ян Кайрат ФК КПЛ Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бельгия

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