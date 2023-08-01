Развитие массового футбола: КФФ запустила программу по реновации полей

В рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта Казахстанская федерация футбола запустила программу по реновации футбольных полей в Казахстане. Программа рассчитана на три года и пройдет при поддержке УЕФА. Кроме того, КФФ планирует привлечь частные инвестиции.

Основная цель проекта - повысить качество футбольной инфраструктуры и создать условия для развития массового футбола.

В этом году в рамках проекта попадают под реновации поля в Актау, Алматы, Шымкенте, Актобе, а также области Жетісу.

Отметим, бренд-амбассадаром выступят главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев и владелец ФК "SD Family" Дидар Сыдыкбек.

Поля для реновации в 2023 году:

1. Стадион ЦСКА, г. Алматы

2. Стадион им. Онгарова, область Жетісу, село Балпык би

3. Стадион "Цементник", г. Шымкент

4. Стадион ДЮСШ №2, г. Актобе

5. Стадион СК "Каспий", Актау

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