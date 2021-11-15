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Провал с практикой и кадрами, вспышки против Украины и неизменный стиль. Как сборная Казахстана провела отбор ЧМ-2022

Провал с практикой и кадрами, вспышки против Украины и неизменный стиль. Как сборная Казахстана провела отбор ЧМ-2022
©КФФ
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Сборная Казахстана завершила отборочный цикл к чемпионату мира-2022 по футболу, и в нем традиционно хватало негативных деталей, хотя случались и некоторые позитивные эпизоды. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступления команды Талгата Байсуфинова и выявил в них главные аспекты, которые привели к такому результату. 

Плюсы 

Понятная структура

С первого до последнего матча квалификации сборная Казахстана действовала по определенным принципам, от которых старалась не отходить. Байсуфинов из раза в раз говорил о стабилизации игры, и команда не блуждала в игровом хаосе. Модель 3-5-2 с активными краями, с выходом из-под прессинга и быстрыми контратаками - это прослеживалось на протяжении всего цикла. Поэтому команду Байсуфинова точно нельзя назвать безыдейной и лишенной игрового стиля, другое дело - реализация плана игроками. За короткий отрезок сборов и в период, когда выбывали по несколько ключевых футболистов, структура рушилась и тут уже было сложно кардинально изменить рисунок. 

Три камбэка за один цикл 

Безусловно, в двух ничейных матчах с Украиной и паритете с Боснией и Герцеговиной не обошлось без весомой доли удачи, но, учитывая уровень нашей сборной, пока нам крайне сложно рассчитывать на положительные результаты в другой реальности. 

Так или иначе надо признать, что команде удалось трижды спасти крайне тяжелые игры. Это очень нетипично для сборной Казахстана. Подопечные Байсуфинова оказались готовы играть до последних секунд не только в физическом плане, но и в психологическом. 

Отыгрываться всегда сложнее, особенно когда ты заведомо уступаешь в классе, но наша сборная сделала это, причем забивала не шальные голы, а действовала разумно и хладнокровно. 

Перформанс Валиуллина, характер Зайнутдинова, сэйв Мокина и образцовый гол Мужикова 

И вот тут уже стоит детализировать голы, а также другие яркие моменты в исполнении сборной в прошедшем цикле. Как мы помним, все началось с отбитого пенальти Александра Мокина в матче против Франции. 40-летний голкипер взял удар от главного игрока нового поколения в мировом футболе - Килиана Мбаппе. Пожалуй, более изящный момент для завершения международной карьеры в условиях Казахстана выбрать сложно, Мокин, собственно, так и сделал - не дал забить Мбаппе и закончил со сборной. 

Матч в Киеве складывался для сборной катастрофически, и, если бы не слабая реализация украинцев в первом тайме, все могло бы закончиться куда печальнее. Но во второй половине Казахстан прибавил и забил роскошный гол. Стремительный и разыгранный как по нотам выход в контратаку завершился мастерским ударом Серикжана Мужикова - голов с таким уровнем взаимопонимания и исполнения у нашей сборной за последние годы было крайне мало. 

Ответный матч с Украиной получился столь же напряженным, но тут, помимо общекомандной работы, овер-перформанс выдал левый защитник "Тобола" Руслан Валиуллин. Его подключения и голы - это именно то, как себе представляет игру латералей в такой схеме Талгат Байсуфинов. 

Ну и наконец еще один позитивный момент этого цикла - гол Бахиера Зайнутдинова в ворота Боснии, который помог нам увезти ничью из Зеницы. Вдохновенная игра и результативный удар хавбека ЦСКА в тот вечер - это плод мотивации и в какой-то степени спортивной злости. Байсуфинов рассказывал, что Зайнутдинову не понравилось скептическое отношение местных СМИ к нашей сборной, и это придало ему дополнительный настрой. 

Минусы

Конкуренция 

Почти весь цикл сборная испытывала кадровые проблемы. Мы уже не говорим про Александра Меркеля и Бауыржана Исламхана, которые не играют за сборную по разным причинам. Но дистанцию всего отбора более-менее стабильно прошла лишь линия обороны, в то время как полузащита и нападение всякий раз лишались ключевых исполнителей. Зайнутдинов пропустил четыре из восьми игр, Валиуллина не было в пяти матчах и каждый сбор команда лишалась того или иного игрока основы. Для сборной Казахстана любая потеря футболиста основного состава - это огромная проблема. Увы, надо признать, что двух составов у нас нет. Мы увидели это на примере матча с Францией в Париже. Взглянув на стартовый протокол, где в защите играл Тайкенов, в полузащите - Жарынбетов и Тапалов, а в атаке - Омиртаев, стало очевидно, что крупного поражения нам не избежать. Ну просто невозможно играть даже со сборными Финляндии и Боснии, когда у тебя футболисты "Акжайыка", "Каспия" и "Жетысу", при всем уважении к этим клубам и игрокам, но это просто закономерность. 

Сборной не хватает качественных кадров, у нас крайне скудный выбор игроков, и очень печально, что новое молодое поколение пока глобально никак не прибавляет. 

Проблема товарищеских матчей 

Сборные Франции и Украины в этом году отыграли уже по 15 матчей (будет 16 в ближайшее время), у Финляндии также будет как минимум 15 матчей, Босния, помимо восьми игр в отборе ЧМ, провела еще четыре товарищеские встречи (в декабре планируется игра против США). А сколько сыграла в 2021 году сборная Казахстана? До предстоящей игры с Таджикистаном у нас всего девять проведенных матчей. Это катастрофа. По всем мировым стандартам наша сборная играет крайне мало. И это прежде всего проблема организационного толка. Да, пандемия, сложные времена, но остальные сборные как-то справляются, находят варианты, договариваются, а наша сборная проводит в два раза меньше матчей, чем соперники. Как она должна прибавлять, если происходит подобное? 

Отсутствие лидера 

Увы, надо признать, что в последние годы сборная не имеет однозначного ментального лидера, например, такого, как Самат Смаков. Да, в команде эпизодически появляется Азат Нургалиев, есть опытные Сергей Малый, Юрий Логвиненко и к таким уже можно причислить Исламбека Куата, но так, чтобы кто-то из них мог повести команду за собой - едва ли. 

Вполне может в такого вырасти Бахтиер Зайнутдинов - у него есть для этого необходимый игровой класс и прослеживаются лидерские качества. Но пока ему банально не хватает постоянного присутствия в сборной (мешают травмы). 

В последних трех матчах отбора команда выглядела потерянной и авторитетного футболиста, который мог бы сплотить и зарядить вокруг себя коллектив, отчетливо не хватало. 

Как итог, последнее место в группе с тремя очками после восьми игр и большие надежды на новый отборочный цикл.

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Байсуфинов Талгат Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Валиуллин Руслан

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