Проект ALAŇ: реновация футбольных полей без привлечения бюджетных средств

Казахстанская федерация футбола сдала в эксплуатацию 13 новых футбольных полей в республике. Только за два года проект ALAŇ охватил города Алматы, Шымкент, Актобе, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Аягоз, Аксу, Балхаш, Атбасар, Сарань и село Балпык би в области Жетысу. При реновации футбольных полей не используются бюджетные средства.

В целях развития массового футбола руководство КФФ в 2022 году провело ряд встреч с руководством УЕФА для получения финансирования на реализацию масштабного проекта. В результате Союз европейских футбольных ассоциаций выделил 3,7 миллионов евро. Кроме того, привлечено дополнительные 3 миллиона евро от компании 1ХВЕТ, которая, понимая важность социальной направленности поддержала проект ALAŇ. Реновация футбольных полей также придала импульс местным исполнительным органам на проведение работ по улучшению инфраструктуры стадионов.

"Я удивлен тому, что до этого местные власти не осуществили реконструкцию футбольного поля. Футбол должен жить в городе Балхаше, у которого есть такой стадион и здесь должны тренироваться тысячи детей. Это придаст импульс казахстанскому футболу. У нас есть различные турниры, но там не участвуют команды из Балхаша. Почему? Поскольку таких новых футбольных полей не было. Теперь же тут будут системно тренироваться команды и будут принимать участие в соревнованиях", - сказал на церемонии открытия обновленного поля стадиона "Металлург" в г. Балхаше советник президента Казахстанской федерации футбола Ермухамед Маулен.

Проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в 2023 году. Реализация осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

"Выражаем благодарность руководству КФФ за проект ALAÑ. Конечно, такое новое поле большой подарок для детей области Улытау. Пусть все задуманное осуществится. Мы ведем планомерную работу, открыли футбольный центр, клуб "Улытау" показывает хорошую игру. У нас есть талантливые дети, и если все будет хорошо, то на этом поле вырастут хорошие игроки для казахстанского футбола", - сказал на церемонии открытия обновленного поля стадиона "Металлург" в г. Жезказгане президент ФК "Улытау" Талгат Байсуфинов.

Проект ALAÑ стал примером успешной совместной работы футбольных функционеров, спонсоров и местных исполнительных органов. Следить за ходом строительства полей и узнавать все подробности можно на YouTube-канале ALAÑ, где публикуются дневники проекта. Новый выпуск посвящен открытию резервного поля Центрального стадиона им. Гани Муратбаева в г. Кызылорде.