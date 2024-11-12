Проект ALAŇ: новые футбольные поля высоко оценили казахстанские тренеры

13 новых футбольных полей было построено Казахстанской федерацией футбола с прошлого года. Масштабная инициатива реализуется в рамках проекта по реновации футбольных полей – ALAŇ. Проект охватил города Алматы, Шымкент, Актобе, Жезказган, Кызылорда, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Аягоз, Аксу, Балхаш, Атбасар, Сарань и село Балпык би в области Жетысу.

В соответствующих всем международным стандартам полях активно продолжаются занятия по футболу и проводятся различные соревнования. Кроме того, в рамках турнира - 1ХВЕТ QFL Первая лига сыграны несколько официальных матчей профессиональных футбольных клубов. Высокую оценку проекту ALAŇ дал опытный специалист, главный тренер кызылординского клуба "Кайсар" Виктор Кумыков.

"Очень прекрасный, и самое главное, полезный проект. Будем надеяться, что на этом хорошем поле будут расти мастера, которые достойно представят не только "Кайсар", но и всю нашу страну. Долго мы ждали это поле. Спасибо УЕФА и Казахстанской федерации футбола и всем, кто вложился в этот проект. Очень хорошее поле. Здесь как старшие, так и дети провели тренировки. Все хвалят", - сказал на церемонии открытия нового резервного поля Центрального стадиона им. Гани Муратбаева в г. Кызылорде Виктор Кумыков.

Проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в 2023 году. Реализация осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

"По сравнению со старым полем, которое было ранее – это небо и земля. После первой тренировки новый газон оставил хорошее впечатление. И то что поле ровное и скорость мяча, движение мяча. Как игроки на поле себя чувствуют, что нет такого, чтобы там ноги уходили. Стоят все на ногах. Хорошее впечатление также и по мягкости. Приятное поле", - сказал главный тренер ФК "Улытау" Иван Азовский.

Добавим, что подопечные Ивана Азовского ранее провели заключительную игру сезона на обновленном поле стадиона "Металлург" в г. Жезказгане. По итогам матча команда стала серебряным призером 1ХВЕТ QFL Первой лиги и завоевала путевку в высший дивизион. Подробнее о том, как преобразился стадион "Металлург" можно посмотреть в новом выпуске дневника проекта на YouTube-канале ALAÑ.