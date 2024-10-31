Проект ALAÑ: еще 3 новых полей от КФФ будут сданы на следующей неделе

В регионах Казахстана завершаются работы по строительству новых футбольных полей в рамках проекта Казахстанской федерации футбола – ALAÑ. На следующей неделе обновленные поля будут сданы в эксплуатацию в Кызылординской, Акмолинской и Карагандинской областях. На сегодня реновация уже проведена на 10 стадионах республики (города Алматы, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Жезказган, Петропавловск, Балхаш, Аягоз, Аксу и село Балпык би (обл. Жетысу).

5 ноября в г. Кызылорде состоится открытие обновленного резервного поля Центрального стадиона им. Гани Муратбаева. 7 ноября в пользование любителям футбола сдадут новое поле на стадионе "Локомотив" в г. Атбасаре, а уже 8 ноября состоится открытие нового поля стадиона "Сункар" в г. Сарань. Традиционно, во всех мероприятиях будет организован фестиваль футбола с участием руководства областей, КФФ и именитых футболистов.

"Я уверен, что открытие обновленного поля даст новый импульс для тех ребят, которые будут представлять жезказганский футбол не только на казахстанской, но и на мировой арене. В будущем здесь стоят игроки национальной сборной. Давно не было у нас имён именно с жезказганской земли. Поэтому огромную благодарность хочу выразить Казахстанской федерации футбола", - заявил на последней церемонии открытия обновленного поля на стадионе "Металлург" в г. Жезказгане амбассадор проекта ALAÑ и экс-капитан национальной сборной по футболу Самат Смаков.

Напомним, проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в 2023 году. Он осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

"Здоровье нации – основа благополучия страны. Глава государства отметил ранее важность пропаганды здорового образа жизни и развития массового спорта. В этой связи мы реализуем наш проект ALAÑ, и уже в 10 регионах дети, все желающие занимаются футболом на качественных и безопасных полях, проводятся различные соревнования. Наша задача – создание условий для развития массового футбола", - заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Отметим, что следить за ходом строительства полей и узнавать все подробности можно на YouTube-канале ALAÑ, где публикуются дневники проекта. Новый выпуск посвящен открытию обновленного поля стадиона "Достык" в г. Аксу.

Фото: ©КФФ