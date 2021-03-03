Появились другие подробности вокруг нового клуба футболиста сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев близок к возвращению в "Энергетик-БГУ". Об этом сообщает белорусский инсайдер Владислав Татур в своем телеграм-канале.

За клуб из Минска 23-летний игрок выступал в период 2018-2019 годов, забив 12 мячей в 43 матчах. В дальнейшем играл за другие белорусские команды - "Динамо-Брест" и "Рух".

В межсезонье ходили слухи, что полузащитник может продолжить карьеру в Казахстане. Однако его возвращения на родину не случилось. При этом последняя информация была о том, что он находится в брестском "Динамо", с которым достиг определенные договоренности.

Напомним, что Васильев является уроженцем Караганды, за родной "Шахтер" дебютировал в 2015 году. Осенью 2020-го провел первый матч за сборную Казахстана с Беларусью в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне