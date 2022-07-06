Полузащитник сборной Казахстана начал сезон в турецком клубе

Игрок сборной Казахстана Александр Меркель сыграл в основном составе турецкого "Газиантепа" в товарищеском матче против "Габалы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Меркель вышел в основе и отыграл первый тайм. "Газиантеп" одержал победу со счетом 2:1. Команда казахстанского полузащитника продолжает подготовку к сезону.
Ранее возникала информация о том, что хавбек может покинуть турецкий клуб, однако Меркель остался, поскольку его контракт действует до 30 июня 2023 года.
В прошлом сезоне "Газиантеп" финишировал 15-м месте в чемпионате Турции. Сам казахстанец провел 24 матча в турецкой Суперлиге, забив один гол и отдав один ассист.
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