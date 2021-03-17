"Перезапустит карьеру полузащитника". В Европе отметили результативную игру футболиста сборной Казахстана

Белорусский инсайдер Владислав Татур в своем телеграм-канале отметил результативную игру футболиста сборной Казахстана Владислава Васильева за "Энергетик-БГУ" в стартовом матче чемпионата против "Сморгони".

"В активе Владислава Васильева 4 удара/2 в створ, две голевые передачи, семь попыток дриблинга (71 процент успешных). Нет сомнений, "Энергетик" перезапустит карьеру полузащитника", - говорится в сообщении.

"Энергетик-БГУ" в первом туре победил "Сморгонь" со счетом 3:0. В следующем туре, 20 марта, клуб из Минска дома примет "Шахтер" из Солигорска.

Напомним, что Васильев в межсезонье мог вернуться в Казахстан, но в итоге принял решение продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

В прошлом году он играл в брестском "Рухе", в рядах которого стал лучшим игроком в команде по системе "гол+пас" (8+6) и десятым в чемпионате по этому показателю. Еще защищал цвета "Динамо-Бреста".

В октябре 2020-го дебютировал в сборной Казахстана - в Минске в игре против белорусов в Лиге наций.

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