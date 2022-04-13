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Останется ли Быстров в "Ахмате"? Казахстанец главный универсал в клубе РПЛ, но эффективность хромает

Останется ли Быстров в "Ахмате"? Казахстанец главный универсал в клубе РПЛ, но эффективность хромает
©ФК "Ахмат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров второй сезон проводит в российской премьер-лиге и в целом выглядит стабильно, но есть и существенные изъяны в его игре. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о них, а также рассуждает о будущем футболиста "Ахмата".

Как известно, у Быстрова был тернистый путь к профессиональному футболу, но в итоге, после 25 лет он обрел, если не максимум, то что-то близкое к этому. Контракт в РПЛ, стабильное место в сборной Казахстана - это отличные вводные. Пару лет назад сам Марат говорил, что уже не мечтал оказаться в РПЛ, но такой шанс ему предоставил Андрей Талалаев - возможно, самый важный тренер в карьере игрока. 

Быстров проводит второй сезон в "Ахмате" и снова перешагнул отметку в 20 матчей в чемпионате. Это говорит о доверии и стабильности. При этом уроженец Костаная, вероятно, главный универсал в команде. За этот период он сыграл на нескольких разных позициях - правого и левого латераля, центрального защитника и крайнего полузащитника/вингера. 

Останется ли Быстров в "Ахмате"? Казахстанец главный универсал в клубе РПЛ, но эффективность хромает. Фото 1

Да, большую часть карьеры в "Ахмате" он все-таки играл правого латераля, но несмотря на игровую дисциплину и выносливость, Быстрову явно не хватает атакующих навыков. Даже в рамках "Ахмата" были латерали ярче казахстанца - тот же Максим Ненахов (позже ушел в "Локомотив") или Евгений Харин. 

За 42 матча в РПЛ у Быстрова всего два ассиста. В современном футболе от крайнего защитника требуется все-таки больше. Эффективность в атаке никогда не была сильной стороной Марата. Свой лучший сезон по части результативности он провел в 2019 году за "Ордабасы" (четыре ассиста в 23 матчах). Показательно, что и в сборной Казахстана у 29-летнего футболиста пока ни одного гола или ассиста за 15 матчей. 

Останется ли Быстров в "Ахмате"? Казахстанец главный универсал в клубе РПЛ, но эффективность хромает. Фото 2

Но что еще более показательно, в этом году Талалаев в нескольких играх подряд выпускал Быстрова на позиции центрального защитника. Да, у клуба есть кадровые проблемы, выбыли Лысцов и Нижич, но оставался например Александр Пуцко (профильный центрбек). Возможно, таким образом главный тренер нашел новую роль для Быстрова, где он теперь будет играть постоянно. 

С одной стороны, Быстров проявил себя крепким профессионалом в РПЛ, но с другой, есть ощущение, что выше "Ахмата" казахстанцу не подняться, да и в этом клубе, судя по всему, многое зависит от нахождения в штабе Андрея Талалаева. Контракт защитника с командой из Грозного истекает ближайшим летом и пока нет ясности, продлят ли с ним соглашение.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2 Динамо М 24 15 4 5 43-24 49
3 ЦСКА М 24 13 4 7 36-24 43
4 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6 Локомотив М 23 10 7 6 33-29 37
7 Крылья Советов 24 10 5 9 30-26 35
8 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9 Спартак М 24 8 6 10 27-32 30
10 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11 Нижний Новгород(II) 24 7 6 11 22-34 27
12 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15 Арсенал Т 24 5 6 13 24-49 21
16 Уфа 24 4 9 11 22-34 21

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Метки:
Быстров Марат Премьер-лига России Казахстанцы за границей Ахмат ФК

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