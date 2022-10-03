Опубликован состав совета Профессиональной футбольной лиги Казахстана

Стал известен состав совета Профессиональной футбольной лиги Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ПФЛК.

Совет является коллегиальным представительским органом ПФЛК, подотчетным Общему собранию, члены которого назначаются президентом. Заседания Совета созываются президентом не реже одного раза в три месяца.



Совет состоит из 11 (одиннадцати) членов: Президент; 8 (восемь) представителей членов ПФЛК, участвующих в Чемпионате и 2 (два) представителя членов ПФЛК, участвующих в Первенстве 1-ой лиги.



Срок полномочий членов Совета составляет два года. В случае если член ПФЛК, представитель которого является членом Совета, выбывает из числа участников одного из соревнований, а также в случае если член Совета прекращает трудовые отношения или избираемые полномочия члена ПФЛК, данный член Совета подлежит переназначению президентом до утверждения состава участников соревнования следующего сезона.



Состав Совета:



Президент ПФЛК Шох Рохус Рохусович;



Представители футбольных клубов Премьер-Лиги:



Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович – представитель футбольного клуба "Ордабасы";

Апсалямов Алишер Ерболатович – представитель футбольного клуба "Атырау";

Ахметов Жандос Куанышевич – представитель футбольного клуба "Тараз";

Джамантаев Ерлан Айтпаевич – представитель футбольного клуба "Актобе";

Есимов Аскар Асилбекович – представитель футбольного клуба "Кайрат";

Панин Николай Борисович – представитель футбольного клуба "Тобол";

Уразаев Ерлан Жанатаевич – представитель футбольного клуба "Шахтер";

Хамитжанов Саян Жаксыгельдиевич – представитель футбольного клуба "Астана";



Представители футбольных клубов Первой Лиги:



Дарибаев Налибай Усенович – представитель футбольного клуба "Яссы";

Коночкин Александр Иванович – представитель футбольного клуба "Женис".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42 2 Астана 21 11 5 5 45-21 38 3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38 4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33 5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32 6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30 7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29 8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28 9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26 10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25 11 Туран 20 5 8 7 19-25 23 12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22 13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21 14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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