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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Новый стадион в Казахстане одобрили для матчей Лиги чемпионов

Новый стадион в Казахстане одобрили для матчей Лиги чемпионов
©КФФ

Стадион "Туркестан Арена" по итогам инспекции получил вторую международную категорию УЕФА, сообщает официальный сайт КФФ.

Это означает, что стадион в Туркестане сможет принимать матчи: 

- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет;

- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди молодежных сборных (U-21);

- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди женских команд;

- игры квалификации 1-го, 2-го, 3-го раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.

Добавим, что "Туркестан Арена" была сдана в эксплуатацию в августе 2020 года. Свои домашние матчи на этом стадионе проводит "Туран", а его трибуны вмещают около семи тысяч зрителей.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 8 3 4 33-16 27
2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26
3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26
4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25
5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23
6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23
7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22
8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21
9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17
10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17
11 Туран 13 3 7 3 11-12 16
12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15
13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12
14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10

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