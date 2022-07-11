Новый стадион в Казахстане одобрили для матчей Лиги чемпионов

Стадион "Туркестан Арена" по итогам инспекции получил вторую международную категорию УЕФА, сообщает официальный сайт КФФ.
Это означает, что стадион в Туркестане сможет принимать матчи:
- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди юношеских команд до 17 и 19 лет;
- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди молодежных сборных (U-21);
- квалификационных и финальных раундов чемпионатов Европы и мира среди женских команд;
- игры квалификации 1-го, 2-го, 3-го раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.
Добавим, что "Туркестан Арена" была сдана в эксплуатацию в августе 2020 года. Свои домашние матчи на этом стадионе проводит "Туран", а его трибуны вмещают около семи тысяч зрителей.
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