Названы главные претенденты на пост главы КФФ

Стали известны два главных кандидата на пост главы Казахстанской Федерации футбола, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый Cardinal".

Выборы запланированы на 20 декабря.

"С каждым днем приближается важная для всего нашего футбола дата - 20 декабря. В этот день изберут нового главу КФФ. После различных вбросов, предположений, а также "внутрипартийной борьбы", по информации некоторых источников, круг кандидатов сузился до двух. Это бывший премьер-министр РК Алихан Смаилов и действующий председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Марат Омаров. Последний вроде как уже выдвинут одним из членов КФФ. Если ничего не поменяется, то кто-то из них станет новым президентом Казахстанской федерации футбола", - пишет телеграм-канал "Серый CARDINAL".