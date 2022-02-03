 5KzLk97JHpfwnfkOKTfUeAJHoEGObpePAWRVeL2n
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба

"Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба
©ФК "Актобе"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев высказался в интервью изданию "Эврика" о трансферной политике команды, бюджете на новый футбольный сезон и проваленных смотринах для Жерара Гоу.

Первый руководитель клуба рассказал, что ждет только одну звезду - на футболке в честь чемпионства. Также он ответил на вопросы о долгах перед игроками и приоткрыл трансферную политику.

– Ерлан Айтпаевич, каждый раз у каждого руководителя клуба я спрашиваю о старых долгах перед футболистами и агентами.

– Все было закрыто до меня. Последний транш мы заплатили по суду Владимиру Маминову, в июне. Нашим юристам я давал задание – и у нас нет больше ни перед кем задолженностей. Практически все погасили до меня.


– Что с зарплатой и обязательствами перед прошлогодними игроками, налогами?

– Игроков мы рассчитали полностью. Причём сделали это ещё в конце октября. По налогам мы рассчитались. По персоналу тоже долгов нет. Осталось по мелочи. К примеру, долги перед "Энергосбытом" и тому подобное. Сейчас ждем выделения финансирования. Мы участвуем в тендере, ждем госзакуп. Надеюсь, в феврале мы уже будем финансироваться и полностью закроем "хвосты".

– Каков итоговый бюджет прошлого года?

– Не могу назвать точной цифры. Есть кое-какие сложности с подсчетом спонсорской помощи. Ведь не всегда нам помогали деньгами.

– И все-таки, это больше 2 миллиардов, или меньше?

– Меньше. Я вам скажу, что на основную команду ушло меньше 2 миллиардов.

– Каков предполагаемый бюджет этого года? Понятно, что 1,2 миллиарда тенге – это от государства. Что кроме этого? Называлась сумма и в 2, и в 3 миллиарда. Насколько вы планируете поднять бюджет за счет спонсоров?

– Цифры – это неблагодарное дело. Сейчас что-то говорить преждевременно. После январских событий непонятно, как повернётся правительство к финансированию профессионального спорта. Сейчас время неопределенности. Можно планировать и 50 миллиардов, но их-то надо достать. Со спонсорами мы разговаривали, просили увеличения выплат. Я пока даже не получил бюджетные деньги. Я не хочу сейчас обмануть вас. Не хочется сейчас сотрясать воздух и говорить, сколько это будет: 2 миллиарда, 3 или миллиард двести. Пока у нас ничего нет. Давайте поговорим ближе к сезону.

– Многие, и я в том числе, ожидали усиление более качественное. Ну, к примеру, если в "опорку", то футболиста уровня Тимура Кападзе, в нападение – уровня Гейнриха, либо Антонова.

– Скажу, что с позицией ярко выраженного нападающего всегда проблема. Причем проблема не только Казахстана. Это мировая проблема. У игрока, который начинает мало-мальски забивать, сразу поднимается ценник. А есть ли смысл переплачивать? Может быть, он только один сезон такой выдал, забив 12-15 мячей.

Где гарантия, что он на следующий год повторит результат? Те игроки, которые стабильно забивают на протяжении не одного сезона, очень дорого стоят. Но подписать его, отдав огромные деньги, а потом сидеть и молиться: лишь бы он не поломался – тоже палка о двух концах. Мы будем искать нападающего, но чтобы цена-качество соответствовали.

– Вот вы говорите, что экономите на всем, смотрите по каждому игроку, считаете каждую копейку, но в то же время подписываете Стаса Покатилова, который, по публикациям СМИ, не остался в "Кайрате" из-за сокращения зарплаты. Получается, он приходит на большую зарплату?

– Раскрывать зарплату я не могу, это надо у Стаса спрашивать. Я вам скажу так: давайте мы возьмём среднего вратаря за 20 копеек, а завтра у нас будет дыра сзади, и вся команда будет от этого страдать. Ключевая центральная ось у нас должна быть. Экономия – это не о том, что во всем урезался и все. Экономия – это правильное распределение.

– Насколько мне известно, сейчас очень трудно вызвать футболиста на просмотр. Агенты хотят сразу контракт.

– Да. Но это неправильно. Это – как кот в мешке. Мы очень много игроков так отсеяли. Пример того же Жерара Гоу. Очень известный футболист. С ноября мы разговаривали и знали, что он приедет на сборы. Мы знали, что у него был лишний вес, но нам говорили, что у него и тренер по физподготовке, и вес он сбросит, и приедет готовым. Но он приехал не готовым.

Честно скажу, взглянув на него, я стал очень симпатичным большеглазым парнем. Я сразу сказал, что это неуважение к нам. У вас было два месяца. Можно же было что-то сделать. Тем более, он за первые 2-3 дня скинул порядком. Почему он это не сделал до приезда? Нельзя так. Это неуважение. Мы же не любительская команда, в которую можно приезжать в любом состоянии.

Я ж не прошу два месяца просмотра. 4-5 тренировок и контрольная игра – всё. Если вы нам его расхваливаете, что он самый лучший в мире, что мешает ему приехать и показать это? Если он приехал неготовым, но контракт с ним я подписал, что ж я, должен весь сезон мучиться? За наши же деньги.

 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК Межсезонье в КПЛ КПЛ Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 12:35
Футбол
"Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба "Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба
Сегодня , 11:39
Футбол
"Наш футбол "лежит на боку". Эксперт - о выдвижении Лории на пост президента КФФ и кандидатуре Боранбаева "Наш футбол "лежит на боку". Эксперт - о выдвижении Лории на пост президента КФФ и кандидатуре Боранбаева
Сегодня , 10:54
Футбол
"Кайрат" определился с зимними трансферами перед стартом в КПЛ "Кайрат" определился с зимними трансферами перед стартом в КПЛ
Сегодня , 07:41
Футбол
Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы Нуралы Алип? "Зенит" опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы
Вчера , 22:59
Футбол
Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе Дебют в 15 лет, лидерство в сборной и травмы. Как талантливый казахстанец оказался в европейском клубе
Вчера , 17:49
Футбол
Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой Клуб КПЛ ушел от поражения в матче с российской командой
Вчера , 17:20
Футбол
"Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина "Зенит" решит вопрос с Нуралы Алипом. Названа причина
Вчера , 15:47
Футбол
Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе Уход лидеров "Кайрата" и усиление "Тобола". Топ-5 трансферов КПЛ в январе
Вчера , 11:51
Футбол
Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана Футбольные гены и бомбардирское чутье. Что нужно знать о 20-летнем новичке сборной Казахстана
1 февраля, 22:05
Футбол
Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените" Непроходимый Алип. Как казахстанец "возит" Дзюбу и Малкома в "Зените"
1 февраля, 20:46
Футбол
"К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России "К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России
1 февраля, 18:36
Футбол
"Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит" "Мы договорились". Владелец "Кайрата" сделал заявление о трансфере Алипа в "Зенит"
1 февраля, 18:25
Около спорта
Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family Компания 1хBеt стала спонсором футбольной команды SD Family
1 февраля, 15:38
Футбол
В "Кайрате" произвели изменения в руководстве В "Кайрате" произвели изменения в руководстве
30 января, 21:50
Футбол
Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса Супергол от Жумаскалиева и Лории, футболист Данияр Елеусинов. Состоялся необычный матч звезд спорта и шоу-бизнеса
30 января, 19:50
Футбол
"Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности "Вообще корону не снимает". Игрок ЦСКА высказался о Зайнутдинове и его особенности
29 января, 23:12
Футбол
Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона Казахстанский футболист сыграл за европейского чемпиона
29 января, 12:39
Футбол
Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию Зайнутдинов покинул расположение ЦСКА и отправился в Германию
28 января, 17:42
Футбол
"Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство "Мы разговаривали с Бердыевым, у него глобальные планы". Талгаев - о составе "Кайрата" и шансах на чемпионство
28 января, 15:32
Футбол
Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками Участник еврокубков от Казахстана сообщил о подписании контрактов с игроками
28 января, 15:12
Футбол
"В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева "В "Кайрате" он чуть время потерял". Эксперт - о просмотре Алипа в "Зените" и продаже Шушеначева
28 января, 13:22
Футбол
Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира Совмещал футбол с водным поло. В чем плюсы и минусы новичка "Астаны" - чемпиона мира
27 января, 20:32
Футбол
"Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза" "Парень предан футболу, а его отец порядочный человек". Талгаев - о скандальном исключении воспитанника "Тараза"
27 января, 19:30
Футбол
Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану" Забивал ПСЖ и "Баварии". Как бразильские футболисты играли за "Астану"
27 января, 14:39
Футбол
Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию Защитят титул КПЛ? "Тобол" проводит идеальную трансферную кампанию
27 января, 08:10
Футбол
"Тобол" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана "Тобол" объявил о контракте с игроком сборной Казахстана
26 января, 22:21
Футбол
Казахстанский клуб забил в свои ворота, но не проиграл в контрольном матче Казахстанский клуб забил в свои ворота, но не проиграл в контрольном матче
26 января, 20:38
Футбол
"Кайрат" объявил о подписании нового тренера "Кайрат" объявил о подписании нового тренера
26 января, 17:40
Футбол
Вернет в КПЛ? Казахстанский клуб назвал главного тренера Вернет в КПЛ? Казахстанский клуб назвал главного тренера
26 января, 16:56
Футбол
Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень Попытка номер три. Сможет ли Перцух в "Астане" вернуться на былой уровень

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus