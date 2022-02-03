"Мы же не любительская команда". В "Актобе" рассказали о приезде Гоу с лишним весом, контракте Покатилова и бюджете клуба

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев высказался в интервью изданию "Эврика" о трансферной политике команды, бюджете на новый футбольный сезон и проваленных смотринах для Жерара Гоу.

Первый руководитель клуба рассказал, что ждет только одну звезду - на футболке в честь чемпионства. Также он ответил на вопросы о долгах перед игроками и приоткрыл трансферную политику.

– Ерлан Айтпаевич, каждый раз у каждого руководителя клуба я спрашиваю о старых долгах перед футболистами и агентами.

– Все было закрыто до меня. Последний транш мы заплатили по суду Владимиру Маминову, в июне. Нашим юристам я давал задание – и у нас нет больше ни перед кем задолженностей. Практически все погасили до меня.

– Что с зарплатой и обязательствами перед прошлогодними игроками, налогами?

– Игроков мы рассчитали полностью. Причём сделали это ещё в конце октября. По налогам мы рассчитались. По персоналу тоже долгов нет. Осталось по мелочи. К примеру, долги перед "Энергосбытом" и тому подобное. Сейчас ждем выделения финансирования. Мы участвуем в тендере, ждем госзакуп. Надеюсь, в феврале мы уже будем финансироваться и полностью закроем "хвосты".

– Каков итоговый бюджет прошлого года?

– Не могу назвать точной цифры. Есть кое-какие сложности с подсчетом спонсорской помощи. Ведь не всегда нам помогали деньгами.

– И все-таки, это больше 2 миллиардов, или меньше?

– Меньше. Я вам скажу, что на основную команду ушло меньше 2 миллиардов.

– Каков предполагаемый бюджет этого года? Понятно, что 1,2 миллиарда тенге – это от государства. Что кроме этого? Называлась сумма и в 2, и в 3 миллиарда. Насколько вы планируете поднять бюджет за счет спонсоров?

– Цифры – это неблагодарное дело. Сейчас что-то говорить преждевременно. После январских событий непонятно, как повернётся правительство к финансированию профессионального спорта. Сейчас время неопределенности. Можно планировать и 50 миллиардов, но их-то надо достать. Со спонсорами мы разговаривали, просили увеличения выплат. Я пока даже не получил бюджетные деньги. Я не хочу сейчас обмануть вас. Не хочется сейчас сотрясать воздух и говорить, сколько это будет: 2 миллиарда, 3 или миллиард двести. Пока у нас ничего нет. Давайте поговорим ближе к сезону.

– Многие, и я в том числе, ожидали усиление более качественное. Ну, к примеру, если в "опорку", то футболиста уровня Тимура Кападзе, в нападение – уровня Гейнриха, либо Антонова.

– Скажу, что с позицией ярко выраженного нападающего всегда проблема. Причем проблема не только Казахстана. Это мировая проблема. У игрока, который начинает мало-мальски забивать, сразу поднимается ценник. А есть ли смысл переплачивать? Может быть, он только один сезон такой выдал, забив 12-15 мячей.

Где гарантия, что он на следующий год повторит результат? Те игроки, которые стабильно забивают на протяжении не одного сезона, очень дорого стоят. Но подписать его, отдав огромные деньги, а потом сидеть и молиться: лишь бы он не поломался – тоже палка о двух концах. Мы будем искать нападающего, но чтобы цена-качество соответствовали.

– Вот вы говорите, что экономите на всем, смотрите по каждому игроку, считаете каждую копейку, но в то же время подписываете Стаса Покатилова, который, по публикациям СМИ, не остался в "Кайрате" из-за сокращения зарплаты. Получается, он приходит на большую зарплату?

– Раскрывать зарплату я не могу, это надо у Стаса спрашивать. Я вам скажу так: давайте мы возьмём среднего вратаря за 20 копеек, а завтра у нас будет дыра сзади, и вся команда будет от этого страдать. Ключевая центральная ось у нас должна быть. Экономия – это не о том, что во всем урезался и все. Экономия – это правильное распределение.

– Насколько мне известно, сейчас очень трудно вызвать футболиста на просмотр. Агенты хотят сразу контракт.

– Да. Но это неправильно. Это – как кот в мешке. Мы очень много игроков так отсеяли. Пример того же Жерара Гоу. Очень известный футболист. С ноября мы разговаривали и знали, что он приедет на сборы. Мы знали, что у него был лишний вес, но нам говорили, что у него и тренер по физподготовке, и вес он сбросит, и приедет готовым. Но он приехал не готовым.

Честно скажу, взглянув на него, я стал очень симпатичным большеглазым парнем. Я сразу сказал, что это неуважение к нам. У вас было два месяца. Можно же было что-то сделать. Тем более, он за первые 2-3 дня скинул порядком. Почему он это не сделал до приезда? Нельзя так. Это неуважение. Мы же не любительская команда, в которую можно приезжать в любом состоянии.

Я ж не прошу два месяца просмотра. 4-5 тренировок и контрольная игра – всё. Если вы нам его расхваливаете, что он самый лучший в мире, что мешает ему приехать и показать это? Если он приехал неготовым, но контракт с ним я подписал, что ж я, должен весь сезон мучиться? За наши же деньги.