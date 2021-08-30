Муртазаев отметился голевой передачей в матче ФНЛ

Калининградская "Балтика", в составе которой выступает казахстанец Роман Муртазаев, в матче восьмого тура ФНЛ дома обыграла "Краснодар-2" со счетом – 2:1, сообщает KazFootball.kz.

27-летний казахстанский нападающий Роман Муртазаев вышел в стартовом составе "Балтики" и был заменен на 60-й минуте. В этом матче он отметился своей первой голевой передачей за российский клуб.

После восьми туров его команда занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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