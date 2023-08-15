Магомед Адиев ответил на вопрос о предложении от клуба чемпионата России

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев отреагировал на информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера грозненского "Ахмата", передает "СЭ".

"Мне было предложено место главного тренера "Ахмата"? Сейчас я сосредоточен на предстоящих играх сборной", - сказал Адиев.

Напомним, "Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. В четырех матчах нового сезона РПЛ грозненский клуб набрал три очка.

Адиев работал в тренерском штабе "Ахмата" с декабря 2017 по июнь 2018 года.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ