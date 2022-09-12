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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Лучший латераль страны? Вороговский зажигает в Бельгии и становится лидером сборной Казахстана

Лучший латераль страны? Вороговский зажигает в Бельгии и становится лидером сборной Казахстана
©КФФ

Ян Вороговский - единственный футболист сборной Казахстана, стабильно выступающий в европейском чемпионате, и это заслуживает особого внимания. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как 26-летний игрок вновь покоряет бельгийский чемпионат и почему он очень важен для команды Магомеда Адиева.

После весенней части в составе "Моленбека", где Ян отыграл почти все матчи в основе и забил два гола в 12 матчах, не было сомнений, что бельгийский клуб захочет сохранить игрока. Это мнение лишь укрепилось после отличных матчей Вороговского за сборную в июне. 

Крайне редко, чтобы казахстанские футболисты не просто переходили в европейские клубы, а за них еще и платили компенсацию. Вороговский именно такой пример. По разным источникам, "Моленбек" заплатил "Кайрату" за выкуп трансфера около 250 тысяч евро.

По-хорошему поражает стремление Яна упорно стучаться в дверь именно в рамках европейского футбола. Хотя в той же РПЛ на него есть спрос, не говоря уже о КПЛ, при этом в России и родном Казахстане ему наверняка могут дать лучшие условия по контракту, но он идет к мечте, не обращая внимание на финансы. 

Несмотря на то, что он выступает во втором дивизионе, бельгийский футбол на сегодня один из самых развитых в Старом свете. Кроме того, репутация казахстанца именно в рамках бельгийского рынка становится все крепче. Сам Ян в интервью нашему изданию подтверждал, что это важный фактор: "Меня знают в Бельгии и знают, на что я способен. Тренер помнит меня еще по выступлениям за "Беерсхот". За счет этого мне было легче адаптироваться в "Моленбеке".

Новый этап в Бельгии индивидуально Ян начал успешно и эффективно. В пяти матчах чемпионата у него уже есть гол, ассист и номинация в символическую сборную тура. В частности, забитый мяч казахстанцем в игре со вторым составом "Андерлехта".

Вороговский - железный игрок основы "Моленбека", с момента старта сезона он провел все игры от начала до конца. Заметно, что в Бельгии функционал Яна становится шире, а его атакующие навыки из-за общего открытого стиля чемпионата выглядят все лучше. 

Прогресс Вороговского переносится и на сборную Казахстана. В упомянутых матчах Лиги наций латераль сделал два важнейших результативных действия - ассист с Беларусью и гол словакам. С точки зрения умений продуктивно поддерживать атаку, Ян, вероятно, лучший и наиболее современный латераль в нынешней сборной. Кроме того, интересна идея Адиева с использованием Вороговского в качестве инсайда. Ян способен проделывать большой объем работы, он совершает много спринтов, неплох в прессинге и достаточно качественно обостряет и завершает для профильного защитника. Именно в такой роли ему удалось отличиться в матче со Словакией и не менее качественно сыграть с Беларусью. 

Учитывая некоторый спад, наметившийся в игре Эльхана Астанова, не исключено, что роль инсайдов в ближайших матчах сборной будут исполнять два игрока с наиболее близким уровнем для европейских топ-чемпионатов - это Вороговский и Бахтиер Зайнутдинов.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10
2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6
3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4
4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2

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Метки:
Вороговский Ян Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Бельгия

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