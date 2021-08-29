Команда казахстанского голкипера и экс-игрока "Кайрата" забила восемь голов в чемпионате России

Команда казахстанского голкипера и экс-игрока "Кайрата" Владимира Грошева "Тюмень" забила восемь голов в ФНЛ-2 чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником "Тюмени" была команда "Торпедо Миасс", а встреча завершилась со счетом 8:1. Казахстанский голкипер остался в запасе и на поле не вышел.

26-летний Грошев - воспитанник алматинского футбола. Профессиональную карьеру начал в 2011 году в составе "Цесны", а в 2012 году продолжил карьеру в молодежном составе "Кайрата". Единственный матч за основной состав "Кайрата" сыграл 23 апреля 2017 года против павлодарского "Иртыша" (3:3), заменив на 23-й минуте Стаса Покатилова, и пропустил два гола. Также в Казахстане выступал "Окжетпес", "Махтаарал" и "Атырау".

"Тюмень" в шести играх ФНЛ-2 набрала 13 очков и занимает третье место в турнирной таблице. За клуб в этом сезоне Грошев провел всего один матч, сыграв во втором туре и пропустив три мяча от "Новосибирска" - 0:3.

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