Казахстанский футболист в день рождения оформил дубль и помог зарубежному клубу выйти в высший дивизион

22-летний казахстанский футболист Ислам Чесноков в свой день рождения оформил дубль и помог своему клубу - бобруйской "Белшине" выйти в высший дивизион чемпионата Беларуси, сообщает KazFootball.kz.

"Белшина" в матче 32-го тура первой лиги Беларуси дома разгромила "Лиду" со счетом 5:1. Казахстанский нападающий, которому сегодня исполнилось 22 года, вышел в стартовом составе "Белшины". На 20-й минуте он реализовал пенальти, а спустя три минуты забил свой второй гол в этом матче. Всего в текущем сезоне первой лиги Беларуси сыграл 26 матчей, забил семь голов и выполнил три голевые передачи.

Чесноков выступает за "Белшину" с апреля этого года. Ранее выступал лишь за "Алтай" из Восточно-Казахстанской области.

"Белшина" за тур до конца первенства досрочно вышла в высшую лигу Беларуси, завоевав серебряные медали. Также команда из Бобруйска является самой забивной в лиге, поразив ворота соперников 67 раз.