Казахстанские дети занимаются футболом на новых современных полях

Казахстанская федерация футбола продолжает реализацию мер, направленных на улучшение спортивной инфраструктуры в регионах. В рамках проекта ALAŇ на сегодня в эксплуатацию были сданы обновленные поля на 10 стадионах страны. Реновация проведена в городах Алматы, Шымкент, Актобе, Усть-Каменогорск, Жезказган, Петропавловск, Балхаш, Аягоз, Аксу и селе Балпык би (обл. Жетысу).

Проект КФФ по реновации футбольных полей ALAÑ стартовал в 2023 году. Он осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию массового спорта. Рассчитанный на 3 года проект проходит при поддержке УЕФА, а генеральным партнером является букмекерская компания 1XBET. Основная цель - повышение качества спортивной инфраструктуры и развитие массового футбола в стране.

При обновлении футбольных полей, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для занятия спортом. В ходе предварительного обследования команда проекта проинспектировала многие объекты в республике и выяснила, что на большинстве из них искусственное покрытие уложено на бетонную основу. Этот фактор увеличивает риск травм и вредит здоровью детей, так как жесткость таких полей не соответствует стандартам безопасности. В рамках проекта ALAÑ используется технология обязательного устройства трехслойного основания, которая гарантирует безопасность для здоровья пользователей, а также долговечность покрытия.

"Стадиону "Достык" в городе Аксу более 50 лет. Один раз менялось освещение, но, оно как правило, не функционировало. Проект ALAŇ - это не просто проект, который помогает в реновации футбольного поля. Вместе с КФФ мы отработали все технические вопросы и требования, которые предельно и максимально возможны для города, и которые бы могли позволить принимать здесь не только, допустим, детские турниры, но и более весомые соревнования", - сказал представитель подрядной организации по благоустройству стадиона в г. Аксу Игорь Веретнов.

Отметим, что газон, используемый в проекте, производится итальянской компанией Safitex и соответствует всем стандартам УЕФА по необходимому уровню качества и безопасности. Также, для владельцев спортивных объектов КФФ четко прописывает требования по надлежащему уходу и содержанию обновленных полей.

"Мы реализуем поручение Главы государства по созданию условий для занятий спортом детям, которое позволит улучшить здоровье населения. Поэтому, акцентируем внимание на развитии массового спорта. Без массового футбола никогда не будет профессионального футбола. Кроме того, необходимо, чтобы на обновленных полях проводились различные турниры и соревнования. Тогда будет большой эффект от проекта", - сказал президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

В КФФ заверили, что в ближайшее время новые поля будут сданы на стадионах в городах Кызылорда, Атбасар и Сарань. Следить за ходом строительства и узнавать все подробности проекта можно на YouTube-канале ALAÑ, где публикуются дневники проекта. Новый выпуск посвящен открытию резервного поля стадиона "Восток" в г. Усть-Каменогорске.

Фото: Казахстанская федерация футбола©