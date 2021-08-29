"Кайрат-Москва" прервал победную серию в России, а ее лидер удалился во второй раз за шесть матчей

"Кайрат-Москва" проиграл "Динамо" из Санкт-Петербурга в матче седьмого тура ФНЛ-2 чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:0. Хозяева открыли счет на десятой минуте, а на 29-й его увеличили. На 74-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве, а на 85-й минуте лидер "Кайрат-Москвы" 20-летний Вячеслав Швырев получил второе предупреждение и уравнял составы. Причем для казахстанского форварда это второе удаление за шесть матчей в ФНЛ-2.

"Кайрат-Москва" прервал свою победную серию, которая состояла из трех матчей и была самой длинной в группе 2. У казахстанской команды осталось десять баллов и пока второе место.

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