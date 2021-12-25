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"Кайрат" едва не стал лидером по одному из показателей в Лиге конференций

"Кайрат" едва не стал лидером по одному из показателей в Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

УЕФА представил статистику по количеству совершенных отборов в групповом этапе Лиги конференций, сообщает KazFootball.kz.

Алматинский "Кайрат" расположился на второй строчке в списке команд, совершивших наибольшее количество отборов в групповом этапе Лиги конференций. На счету "желто-черных" 71 перехват в шести сыгранных туров.

Лидером по этому показателю с 73 отборами стал австрийский ЛАСК.

Топ-5 команд Лиги конференций по количеству отборов:

1. ЛАСК (Австрия) – 73 отбора.
2. "Кайрат" (Казахстан) – 71.
3. "Заря" (Украина) – 69.
4. "Анартосис" (Кипр) – 64.
5. "Витесс" (Нидерланды) – 63.

Напомним, в группе "Кайрат" не смог одержать ни одной победы. Команда Курбана Бердыева набрала два очка и заняла последнее место в группе H.

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций

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