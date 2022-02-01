"К сожалению, этого не произошло". Казахстанский защитник рассказал о цели возвращения из России

Кокшетауский "Окжетпес" заключил контракт с 26-летним казахстанским защитником Антоном Куксиным, передает клубная пресс-служба.

Игрок перешел в "Окжетпес" на правах свободного агента, а в последние годы выступал в России за клубы "Тюмень" и омский "Иртыш". Куксин ставит перед собой амбициозную задачу, которой когда-то уже добивался.

"Я соскучился по городу, у меня здесь семья, ребенок, мама. Я надеялся, что, несмотря на снятие игровых очков, клуб выйдет в высший дивизион в этом году, но, к сожалению, этого не произошло. Сейчас я пришел для того, чтобы помочь команде, вместе с партнерами выйти в "вышку" и остаться там", - поделился футболист, который является воспитанником кокшетауского футбола.

Куксин начинал карьеру в 2013 году в составе "Окжетпеса", за которых выступал шесть лет, а затем перебрался в "Акжайык" из Уральска. Выступал защитник за молодежную сборную Казахстана.