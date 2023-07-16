Жоао Пауло сделал заявление о выступлении за сборную Казахстана

Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Жоао Пауло рассказал о желании выступать за национальную сборную Казахстана, передает Meta-ratings.kz. Он пояснил, что пока нет ничего конкретного по этому вопросу.

- Каждый раз перед матчами сборных появляются новости, что ты сменишь гражданство и будешь выступать за национальную сборную Казахстана. Насколько это соответствует действительности и желаешь ли ты выступать за Казахстан?

- Уже не раз выходили такие новости. Со мной на контакт никто из сборной Казахстана не выходил. Никогда не было конкретного разговора на этот счет. Я с удовольствием бы надел футболку сборной Казахстана и выступал бы за честь этой страны.

В случае, если футболист "Кайрата" решит выступать за сборную Казахстана, то сможет сыграть за нее уже весной следующего года (при условии отказа от гражданства Бразилии), ведь в 2024-м будет пять лет его выступлениям в Казахстане. Это один из пунктов регламентирующих документов ФИФА по смене спортивного гражданства для игроков, не имеющих корней в новой стране.