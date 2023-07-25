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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В женской сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер

В женской сборной Казахстана по футболу назначен новый тренер
©КФФ

Новым главным тренером женской сборной Казахстана по футболу назначен местный специалист Мадияр Кембилов, сообщается на сайте КФФ. 

Тренерскую карьеру начал в 2005 году. Работал в качестве наставника в таких клубах как "Ордабасы U-16", "Академия Оңтүстік", "Туран М", "Яссы". В настоящее время специалист по совместительству является главным тренером ЖФК "БИИК-Шымкент".

Ранее этот пост занимал российский специалист Александр Семенов.

Напомним, что женская сборная Казахстана в этом году сыграет в Лиге наций. По итогам жеребьевки команда попала в четвертую группу С, где сыграет против Израиля, Эстонии и Армении. Матчи группового этапа начнутся 20 сентября и продолжатся до 5 декабря 2023 года.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу

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