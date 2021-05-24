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Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ

Его уже представили судейскому корпусу.

Испанец с опытом работы в Лиге чемпионов возглавил департамент судейства КФФ
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Испанский специалист Хуан Фернандес Марин стал новым главой департамента судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола. Об этом сообщается на сайте организации.

Сегодня, 24 мая, он был представлен судейскому корпусу. 

"Хуан Фернандес родился 3 декабря 1957 года в Мадриде. Долгое время обслуживал матчи чемпионата Испании. Также испанец имеет опыт работы в играх Лиги чемпионов, Кубка УЕФА, квалификационных раундов чемпионатов мира и Европы", - говорится в сообщении Федерации футбола.

"Хочу поблагодарить Казахстанскую федерацию футбола за доверие. Приложу максимум усилий, чтобы помочь поднять общий уровень судейства в Казахстане, ведь арбитры являются неотъемлемой частью футбольной семьи", - прокомментировал Фернандес.

Ранее департамент судейства КФФ возглавлял казахстанец Сергей Кенетаев. Президент КФФ Адильбек Джаксыбеков поблагодарил его за проделанную работу.

 

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Метки:
КФФ

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