Исламбек Куат поговорил с Куатом Хамитовым после сенсаций в Лиге наций

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат рассказал о телефонном разговоре с бойцом ММА Куатом Хамитовым, который ранее критиковал за расходы на футбол и слабые результаты, сообщает Meta-ratings.kz.

Ранее Хамитова потроллили после сенсаций казахстанской сборной в Лиге наций, а теперь с бойцом поговорил капитан национальной команды.

"Да, общались по телефону. Куат сказал, что на футбол в Казахстане выделяется много денег, и это неправильно. Я ответил, что это его мнение. Мы же, в свою очередь, будем доказывать не только ему, но и всем болельщикам, что умеем играть в футбол. Если он что-то хочет сказать, то нет проблем - можно всегда сесть и обсудить", - поделился Куат.

Добавим, что сборная Казахстана по футболу набрала десять очков в стартовых играх Лиги наций и лидирует в группе 3 дивизиона С.