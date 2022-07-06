Игрок сборной Казахстана сыграл в Лиге чемпионов за европейский клуб

Бывший полузащитник молодежной сборной Казахстана Геворг Наджарян принял участие в матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где его команда "Пюник" играла против румынского ЧФР, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Пюник" сумел сыграть вничью с ЧФР - 0:0, победитель противостояния будет определен в ответной встрече, которая пройдет на следующей неделе. Наджарян появился на поле на 90-й минуте, заменив Александра Гонсалеса.

Отметим, что в прошлом сезоне казахстанский полузащитник провел шесть матчей в составе "Пюника" и выиграл золотые медали чемпионата Армении.

Ранее хавбек выступал за "Астану" и карагандинский "Шахтер". Также на счету Наджаряна один матче в составе сборной Казахстана и 20 игр за молодежную сборную.

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