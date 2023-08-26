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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Игрок сборной Казахстана хочет продолжить карьеру за рубежом

Игрок сборной Казахстана хочет продолжить карьеру за рубежом
©sport.business-gazeta.ru

Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев заинтересовал костанайский "Тобол", но сам игрок может продолжить карьеру в другой команде. 

По информации Sport24 несмотря на интерес "Тобола", футболист рассматривает другие варианты продолжения карьеры. 

Ранее генеральный директор костанайского клуба Андрей Канчельскис подтвердил интерес к Зуеву и заявил, что сделка еще возможна. 

На данный момент 27-летний игрок является свободным агентом. В июле у Зуева закончился контракт с "Крыльями Советов". В связи с отсутствием клуба, Магомед Адиев не вызвал Александра в сборную Казахстана на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2024. Зуев получил паспорт РК в этом году, однако пока не дебютировал за национальную команду. 

Помимо "Крылья Советов", ранее игрок выступал "Спартак", "Ростов", "Рубин" и "Химки".

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Казахстанцы за границей

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