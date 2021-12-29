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Игра в полузащите, травмы и отсутствие еврокубков. Как Зайнутдинов провел свой третий год в России

Игра в полузащите, травмы и отсутствие еврокубков. Как Зайнутдинов провел свой третий год в России
©ПФК ЦСКА
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов завершает свой третий календарный год в премьер-лиге России. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступлений уроженца Тараза в составе "армейцев" в 2021 году.

23-летний Зайнутдинов этот год вряд ли назовет лучшим в своей пока еще набирающей обороты профессиональной карьере. Во-первых, особых достижений в составе клуба так и не было, а ЦСКА переживает не лучшие времена. Во-вторых, успехов нет и в национальной команде. В-третьих, игроку часто мешали травмы, из-за которых он пропустил немало матчей. 

Игра в полузащите, травмы и отсутствие еврокубков. Как Зайнутдинов провел свой третий год в России. Фото 1

Три года назад, в начале 2019-го, Зайнутдинов покинул чемпионат Казахстана, перебравшись в стан "Ростова". Отдав полтора года клубу, Бахтиер перешел в московский ЦСКА за два миллиона евро. И многие явно не успели заметить, как в составе "армейцев" казахстанец провел почти столько же времени, сколько и в Ростове-на-Дону.

В 2021 году Зайнутдинов сыграл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах - 18 в чемпионате России, еще три - в Кубке страны. В них Бахтиер забил три мяча и сделал одну голевую передачу, а также получил три желтые карточки. Суммарно он провел на поле 1417 минут, что равно 15,7 полного матча. 

Семь игр Зайнутдинов провел в центре полузащиты, пять - на позиции левого вингера, четыре - правого. Три матча он провел в защите слева, но это было еще в начале года, в концовке сезона-2020/21. Еще дважды Бахтиер играл на позиции атакующего полузащитника. 

Игра в полузащите, травмы и отсутствие еврокубков. Как Зайнутдинов провел свой третий год в России. Фото 2

Интересно, что все три своих гола футболист сборной Казахстана оформил, будучи центральным полузащитником. Но тактическая гибкость игрока не позволяет ему закрепиться на одной позиции - тренеры постоянно задействуют Зайнутдинова на разных участках поля.

К сравнению, самым активным и результативным годом в России для Бахтиера стал 2020-й. Во всех турнирах за "Ростов" и ЦСКА он отыграл 32 матча, забил два гола и трижды ассистировал партнерам, а еще заработал девять "горчичников". Дебютный год он провел скромнее: 23 матча, три мяча, единственная голевая и шесть желтых карточек. 

Сезон-2020/21 московский клуб завершил на шестом месте в чемпионате, оставшись без еврокубков на следующую кампанию. А по итогам первой половины сезона-2021/22, ЦСКА, набравший 30 баллов в 18 матчах, идет на четвертом месте. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет восемь очков.

Игра в полузащите, травмы и отсутствие еврокубков. Как Зайнутдинов провел свой третий год в России. Фото 3

Суммарно за три года в составах российских клубов казахстанский универсал отыграл 76 матчей, забил восемь голов, оформил пять ассистов и заработал 18 предупреждений. 

В этом году Зайнутдинов также провел пять матчей в составе национальной сборной Казахстана. В них футболист забил два мяча и получил столько же желтых карточек.

Ранее стало известно, что хавбек "Астаны" заинтересовал клубы РПЛ.

Фото: ПФК ЦСКА©️

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Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Москва Премьер-лига России Россия Казахстан Ростов ФК Зенит

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