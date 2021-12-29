Игра в полузащите, травмы и отсутствие еврокубков. Как Зайнутдинов провел свой третий год в России

Футболист сборной Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов завершает свой третий календарный год в премьер-лиге России. Корреспондент Vesti.kz подвел итоги выступлений уроженца Тараза в составе "армейцев" в 2021 году.

23-летний Зайнутдинов этот год вряд ли назовет лучшим в своей пока еще набирающей обороты профессиональной карьере. Во-первых, особых достижений в составе клуба так и не было, а ЦСКА переживает не лучшие времена. Во-вторых, успехов нет и в национальной команде. В-третьих, игроку часто мешали травмы, из-за которых он пропустил немало матчей.

Три года назад, в начале 2019-го, Зайнутдинов покинул чемпионат Казахстана, перебравшись в стан "Ростова". Отдав полтора года клубу, Бахтиер перешел в московский ЦСКА за два миллиона евро. И многие явно не успели заметить, как в составе "армейцев" казахстанец провел почти столько же времени, сколько и в Ростове-на-Дону.

В 2021 году Зайнутдинов сыграл 21 матч за ЦСКА во всех турнирах - 18 в чемпионате России, еще три - в Кубке страны. В них Бахтиер забил три мяча и сделал одну голевую передачу, а также получил три желтые карточки. Суммарно он провел на поле 1417 минут, что равно 15,7 полного матча.

Семь игр Зайнутдинов провел в центре полузащиты, пять - на позиции левого вингера, четыре - правого. Три матча он провел в защите слева, но это было еще в начале года, в концовке сезона-2020/21. Еще дважды Бахтиер играл на позиции атакующего полузащитника.

Интересно, что все три своих гола футболист сборной Казахстана оформил, будучи центральным полузащитником. Но тактическая гибкость игрока не позволяет ему закрепиться на одной позиции - тренеры постоянно задействуют Зайнутдинова на разных участках поля.

К сравнению, самым активным и результативным годом в России для Бахтиера стал 2020-й. Во всех турнирах за "Ростов" и ЦСКА он отыграл 32 матча, забил два гола и трижды ассистировал партнерам, а еще заработал девять "горчичников". Дебютный год он провел скромнее: 23 матча, три мяча, единственная голевая и шесть желтых карточек.

Сезон-2020/21 московский клуб завершил на шестом месте в чемпионате, оставшись без еврокубков на следующую кампанию. А по итогам первой половины сезона-2021/22, ЦСКА, набравший 30 баллов в 18 матчах, идет на четвертом месте. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет восемь очков.

Суммарно за три года в составах российских клубов казахстанский универсал отыграл 76 матчей, забил восемь голов, оформил пять ассистов и заработал 18 предупреждений.

В этом году Зайнутдинов также провел пять матчей в составе национальной сборной Казахстана. В них футболист забил два мяча и получил столько же желтых карточек.

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Фото: ПФК ЦСКА©️