Хотели наказать за "пьянство", которого не было. Правда о легендарном голе Кукеева сборной Англии

11 октября 2008 года сборная Казахстана по футболу разгромно проиграла сборной Англии в гостях, пропустив 5 мячей. Но тот вечер запомнился для казахстанских болельщиков голом молодого полузащитника Жамбыла Кукеева на легендарном "Уэмбли". Vesti.kz вспоминают тот гол спустя почти 15 лет.

Казахстан горел к 65-й минуте матча со счетом 0:2, но спустя три минуты после второго пропущенного мяча 20-летний Жамбыл Кукеев воспользовался ошибкой Эшли Коула в передаче и пробил мимо вратаря англичан Дэвида Джеймса.

Позже хозяева поля забили еще три гола, и матч завершился разгромным поражением сборной Казахстана, но жизнь Кукеева полностью изменилась после того матча. Настолько, что семья Кукеева организовала той в честь гола сына в ворота сборной Англии.

Спустя годы футболист рассказал, что не должен был играть в том матче:

"Я всегда симпатизировал Англии как футбольной стране, притом что Бекхэм - мой кумир. Поехать туда и сыграть против них, думаю, мечта любого футболиста и даже человека. Изначально я был в списке сборной на тот матч. За неделю до вылета у друга была свадьба в Алматы, и мы с друзьями ехали по одной из улиц города, сопровождая свадебный лимузин. В один момент кто-то попросил меня передать шампанское, что я и сделал. На следующий день я приехал на тренировку, и тогдашний тренер Бернд Шторк сообщил мне, что я отчислен из команды. Оказалось, что он случайно увидел, как я передавал шампанское, так как ехал сзади нас. Подумал, что я пил вместе с остальными. В расстроенных чувствах я приехал домой, "обрадовав" домашних этой новостью. На следующий вечер мы должны были лететь в Англию. Вечером неожиданно раздался звонок от администратора сборной, который велел мне пулей мчаться в аэропорт, захватив паспорт. Оказалось, что из состава выпал Вадим Боровский, который получил травму. Мы прилетели туда за несколько дней до матча, решив основательно к нему подготовиться и заранее адаптироваться к местной погоде. Шторк держал меня вне заявки, несмотря на то, что я поехал в Англию. Я тренировался отдельно от остальных. В день матча, объявляя состав на игру, оказалось, что я попал в заявку. Сначала не поверил в это. Начали дрожать колени. После обзвонил всех, кто был дома, и на этот раз действительно обрадовал всех неожиданной вестью. Уже на стадионе, у выхода из подтрибунного помещения, искал глазами наши голубые флаги и ведь их там в тот день было действительно много! Дальше все было как во сне - игра и сам легендарный гол. Никогда не забуду этих чувств", - сказал Кукеев.

Гол в ворота Англии так и остался пиком карьеры для Кукеева

Еще до матча на "Уэмбли" Кукеев назывался одним из самых перспективных игроков Казахстана. А гол в ворота Англии и вовсе упрочил этот статус. Жамбыл стал футбольной надеждой страны.

Кукеев выступал за "Астану", "Шахтер" и "Кайрат" на протяжении своей карьеры, множество раз становился чемпионом Казахстана и выигрывал Кубки страны, но все же его потенциал не был реализован полностью. Травмы, конфликты с тренерами и проблемы с дисциплиной не позволили Кукееву стабильно заиграть на высоком уровне.



Фото с сайта ФК "Актобе"

За сборную Жамбыл в общей сложности провел 29 матчей и добавил к голу на "Уэмбли" еще один мяч за главную команду страны.

По неофициальной информации, Кукеев в разное время был на просмотрах в клубах Азербайджана, Турции и Германии, но, кроме Казахстана, нигде не выступал.

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