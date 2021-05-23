26-летний казахстанский полузащитник краковской "Вислы" Георгий Жуков прилетел в Алматы после окончания сезона в чемпионате Польши, сообщает KazFootball.kz.

"Сегодня футболист был замечен в Алматы", - говорится в сообщении. О причинах визита в Казахстан не сообщается.

По итогам сезона "Висла" заняла 13-е место из 16-ти. Жуков принял участие в 25-ти матчах и отметился четырьмя голевыми передачами.

Напомним, Жуков выступает за "Вислу" с ноября 2019 года. Его последней командой в Казахстане был алматинский "Кайрат". Также он выступал за "Астану", "Стандард", "Беерсхот", "Роду" и "Урал".

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