Футбольный турнир "Жулдыз" среди девочек прошел в Алматы

В Алматы завершился первый республиканский турнир "Жулдыз" среди девичьих команд до 17 лет.

С 1 по 8 марта на стадионе ЦСКА прошли матчи первого республиканского женского турнира среди команд футбольных центров и академий среди игроков не старше 2007 года рождения. Организатором данного мероприятия выступила Казахстанская федерация футбола. Турнир "Жулдыз", приуроченный к Международному женскому дню, прошел при поддержке УЕФА в рамках программы "Hat-Trick".

В соревновании приняли участие 10 лучших женских команд по итогам прошлого сезона.

Финальные матчи, а также церемония награждения состоялись в Международный женский день – 8 марта. Победителем турнира "Жулдыз" стала команда "Кайрат", обыгравшая в финале "Шахтер" со счетом 6:0. Карагандинская команда завоевала серебряную медаль, а "бронзу" выиграла команда "Ордабасы", одолевшая "Томирис-Туран" со счетом 2:1 в матче за третье место. Победителю были вручены тондо и кубок, а также комплект медалей получили все участники призовой тройки. Не забыли и о том, что в Международный женский день принято дарить цветы прекрасной половине человечества. Всем участницам соревнований были подарены тюльпаны и мячи для всех желающих от проекта Supernovas.

В церемонии награждения приняли участие генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин, президент Федерации футбола г. Алматы Афет Мехтиев, а также игрок ФК "Кайрат" и молодежной сборной Казахстана Дамир Касабулат.

По итогам турнира "Жулдыз" были также определены индивидуальные номинации:

Лучший вратарь – Каролина Гук ("Астана")

Лучший защитник – Ругая Гаджиева ("Шахтер")

Лучший полузащитник – Елизавета Медведева ("Аксу")

Лучшая нападающая – Полина Тучина ("Кайрат")

Лучший бомбардир – Эльнура Катран, 8 голов ("Ордабасы")

Лучший игрок – Назым Алданазар ("Кайрат")

Генеральный секретарь КФФ Андрей Дудин также подчеркнул важность проведения турнира перед отборочными матчами женской сборной Казахстана WU-17.

"Турнир был отличным стартом сезона для девичьих команд, а также, что немаловажно, данный проект при поддержке УЕФА позволил нам подготовить женскую сборную Казахстана до 17 лет к предстоящим отборочным матчам Чемпионата Европы, которые пройдут в Алматы. Мы специально подобрали финальный день турнира 8 марта, так как это не только Международный женский день, но и День женского футбола. И девочки своей яркой игрой это доказали", – отметил Дудин.

Директор департамента женского футбола КФФ Наргис Магау также поделилась мнением о турнире:

"Турнир "Жулдыз" проводится впервые, где участниками являются 10 команд, выбранные по спортивному принципу по итогам сезона 2023 в Чемпионате РК ФЦ и Академий среди девичьих команд по возрастной категории не старше 2007 г.р. Турнир послужит предсезонной подготовкой, а также поможет провести селекцию игроков в молодежную Сборную U-17. Он является отличной подготовкой перед UEFA Women’s Under-17 Championship, где Казахстан является принимающей стороной. Данный турнир пройдет в Алматы с 18 по 24 марта".

Капитан команды U-17 ФК "Кайрат", а также игрок молодежной сборной WU-17 Томирис Рахатжан поделилась своими впечатлениями о турнире:

"Замечательные впечатления от матчей, было интересно и весело. Все участницы молодцы, выложились на 100%. Благодарность Казахстанской федерации футбола за организацию и проведение турнира "Жулдыз", который помог нам в подготовке к сезону и предстоящим матчам".

Стоит отметить, что матчи проходили на футбольном поле стадиона ЦСКА, на котором состоялась реновация в рамках программы Alan (программа Казахстанской Федерации футбола по реновации футбольных полей в Казахстане при поддержке УЕФА, - прим. автора). Открытие прошло в декабре прошлого года.

В настоящее время активно продвигается и популяризируется женский футбол. Все больше девушек выбирают игру миллионов и стремятся добиться успеха в этой сфере. Знаменательно, что число женских команд, занимающихся футболом в регионах, растет.

Кроме того, как стало известно на презентации бренда QFL, в скором времени стартует 2 новых проекта – Чемпионат Республики Казахстан по футболу среди женских команд "QFL Женская Лига" и Кубок Республики Казахстан по футболу среди женских команд "QFL Женский Кубок". В "Женской лиге" свое участие уже подтвердили 6 команд из 5 регионов нашей страны.

Это, непременно, говорит о том, что стратегия Казахстанской федерации футбола работает и в скором времени будет заметна положительная динамика процессов развития казахстанского футбола и, женского, в том числе.

Фото: КФФ©