Freedom QJ League All-Star: выставочный матч в середине сезона, команда всех звезд лиги и собственный мерч с особой философией

Новая юношеская лига добралась до экватора - проверкой для новых футбольных звезд станет матч против команды проекта Super Bol.

Казалось, что Freedom QJ League запустилась совсем недавно - 22 апреля в Астане состоялся грандиозный матч открытия. Уже сейчас понятно, что QJ League - это проект Национального значения: участие в турнире в течение нескольких лет примут юные футболисты из всех регионов страны. В текущем розыгрыше выступают 12 команд с игроками до 18 лет.

На прошлых выходных закончился первый круг QJ League. За это время болельщики и эксперты лучше познакомились с юными футболистами, тем более, что все матчи турнира транслируются в прямом эфире, а позже анализируются специалистами из Hudl - мирового лидера в области спортивной статистики.

В середине сезона организаторы QJ League собрали сборную из лучших игроков - как раз на основе аналитических данных. Уже 29 июля ребята проведут выставочный матч против Super Bol, который пройдет в Казахстане впервые - по примеру ведущих мировых чемпионатов MLS, NBA, NHL.

Уже по ходу подготовки в команде QJ League произошли изменения, но повод был позитивный: голкипер "Атырау" Дулат Талыспаев не прибыл в расположение сборной, так как отправился на просмотр в один из футбольных клубов Дании.

Дулата заметили еще на зимних сборах, а благодаря медийности QJ League скауты продолжили следить за кипером нефтяников. Кто знает, возможно в будущем еще не один игрок получит шанс проявить себя в лучших лигах мира благодаря матчам в QJ League.

Подготовка к матчу с Super Bol

Игроки QJ League начали подготовку к матчу с Super Bol лишь за пять дней до игры - раньше было просто невозможно из-за графика игр. К слову, сразу после финального свистка футболистов ждут в своих командах на игры второго круга. Для некоторых футболистов - это совершенно новый опыт, ведь они никогда ранее не выступали за сборную.

Максим Габунов, главный тренер сборной QJ League и ФК "Актобе": "Сборы проходят по плану, все хорошо, команда чувствует себя отлично. Готовимся к игре в прекрасных условиях, уже сейчас мы все стали как семья, нам все очень нравится, очень рады здесь находиться". Средний возраст команды QJL составляет 17 лет. Им предстоит матч против соперников, которые старше как минимум на 3 года и тренируются вместе более двух месяцев. Многие из игроков Superbol уже выступали в дублирующих составах команд профессионалов. Можно сказать, что "дядьки", пришедшие за вторым шансом, бросили вызов парням, сидящим за школьной партой.

Мирас Рихард, голкипер сборной QJ League и алматинского "Кайрата": "Могу сказать, что всем ребятам очень нравятся сборы, с кем-то мы давно знакомы, с кем-то только познакомились. Проходят различные мероприятия, которые помогают нам в коммуникациях, понимании друг друга на поле. Все проходит на высоком уровне, тренировочный процесс, трехразовое питание. Я думал мы просто соберемся, отыграем и разъедемся, но с момента встречи в аэропорту все просто организованно шикарно, все мероприятия проходят с улыбкой, спасибо тренерскому штабу и QJ League. От матча с Super Bol ждем победы, выложимся на все 100%, чтобы порадовать болельщиков своей игрой. Как и QJ League, Super Bol очень хороший проект, для ребят, которые не получили свой шанс в футболе, который проходит при поддержке Freedom Holding corp. Несмотря на то, что у них состав старше на 3-4 года, нам без разницы с кем играть, настрой на соперника будет самый максимальный".

Лига не ограничилась сборами на уровне национальных сборных. Сейчас команда QJ League живет в обстановке настоящих профи: кроме ежедневных тренировок в течение недели ребят ждут различные медийные и социальные активности, командообразование, первая в жизни пресс-конференция и многое другое. Можно сказать, что вишенкой на торте стала полноценная фотосессия в street формате в совершенно новом комплекте экипировки.

Для сборной были разработаны комплекты игровой и тренировочной формы и капсульная коллекция одежды. Дизайн формы и экипировки основан на трех элементах: цветах лиги, слове СЕГОДНЯ на казахском, английском и русском языках и слове FREEDOM. Над концепцией QJ League работала совместно с творческим объединением "Ничего Обычного" и Copa KZ.

QJL – это история про БҮГІН, TODAY, СЕГОДНЯ

СЕГОДНЯ в спорте - это то, что во многом определяет успех и достижение цели. Футболист, который живет со словом СЕГОДНЯ на себе, который это слово в себе несет, действительно движется к своему ЗАВТРА.

В основном комплекте формы "сегодня" размещается на рукавах футболок, на тренировочной форме и на экипировке - на груди.

Слово FREEDOM, третий образующий элемент дизайна, - это СВОБОДА, которая зашита во все изделия. На футболках и худи FREEDOM специально спрятана внутри рукава или под капюшон – она всегда со своим обладателем, и совершив определенное действие, герой может увеличить степень этой свободы, продемонстрировав ее окружающим.

Президент Freedom QJ League Рохус Шох: "Наша цель на данном этапе - показать гостям и скаутам первого матча сборной QJ League, что уже СЕГОДНЯ у нас есть перспективная молодежь в каждом уголке Казахстана. В перспективе мы хотим охватить всю страну, чтобы каждый регион внес лепту в будущее нашего футбола. Получившаяся форма полностью отражает наше видение: СЕГОДНЯ у ребят есть шанс показать себя всему миру. Парни бьются в каждом матче чемпионата до последних минут с искренними и яркими эмоциями, дарят их нашим зрителям. Именно поэтому форма выполнена в ярких цветах лиги - это отражение эмоций и чувства СВОБОДЫ, которые лига дарит всем любителям футбола".

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