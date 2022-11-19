"Это стремно". Президент Fight Nights раскритиковал Абикена за участие в медиалиге

Президент промоушена AMC Fight Nights и одноименной футбольный команды Камил Гаджиев высказался об участии бывшего игрока сборной Казахстана Айбола Абикена в медийной футбольной лиге. Хавбек представлял в этом турнире клуб SD Family.
"Будучи действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел играть в МФЛ. Я считаю, это стремная тема. И это не только Абикена касается. Если я Павлюченко, который уже отыграл и сейчас в свое удовольствие, - это чуть другая история.
Но если я действующий футболист, мне не нашли места в футболе и я сразу играю в МФЛ - это стремно для меня. На мой взгляд, это не то. Я не говорю, что не понимаю их, я просто говорю из личных ощущений. Это как будто ты поставил крест на своей карьере, а сейчас раз - и ты снова в большом футболе. Спрашивается, а что ты тогда в медийной лиге делал?" - заявил Гаджиев.
Напомним, в начале мая стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. В допинг-пробе был обнаружен милдронат. После этого игрока дисквалифицировали на четыре года.
Осенью игрок начал выступать за SD Family в медиалиге и стал лучшим бомбардиром турнира по итогам группового этапа, забив семь голов. Однако в ближайшее время хавбеку могут сократить срок дисквалификации, и тогда Абикен, вероятно, откажется от участия в медийных турнирах.
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