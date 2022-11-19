"Это стремно". Президент Fight Nights раскритиковал Абикена за участие в медиалиге

Президент промоушена AMC Fight Nights и одноименной футбольный команды Камил Гаджиев высказался об участии бывшего игрока сборной Казахстана Айбола Абикена в медийной футбольной лиге. Хавбек представлял в этом турнире клуб SD Family.

"Будучи действующим футболистом, я бы никогда в жизни не пошел играть в МФЛ. Я считаю, это стремная тема. И это не только Абикена касается. Если я Павлюченко, который уже отыграл и сейчас в свое удовольствие, - это чуть другая история.

Но если я действующий футболист, мне не нашли места в футболе и я сразу играю в МФЛ - это стремно для меня. На мой взгляд, это не то. Я не говорю, что не понимаю их, я просто говорю из личных ощущений. Это как будто ты поставил крест на своей карьере, а сейчас раз - и ты снова в большом футболе. Спрашивается, а что ты тогда в медийной лиге делал?" - заявил Гаджиев.

Напомним, в начале мая стало известно, что Абикен сдал положительный тест на наличие запрещенных препаратов. В допинг-пробе был обнаружен милдронат. После этого игрока дисквалифицировали на четыре года.

Осенью игрок начал выступать за SD Family в медиалиге и стал лучшим бомбардиром турнира по итогам группового этапа, забив семь голов. Однако в ближайшее время хавбеку могут сократить срок дисквалификации, и тогда Абикен, вероятно, откажется от участия в медийных турнирах.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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