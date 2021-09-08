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Эффективность Зайнутдинова и влияние Тагыбергена. Анализ игры сборной Казахстана в матче с Боснией и Герцеговиной

Эффективность Зайнутдинова и влияние Тагыбергена. Анализ игры сборной Казахстана в матче с Боснией и Герцеговиной
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

С точки зрения качества игры сборная Казахстана выглядела не лучшим образом в прошедшей встрече с Боснией и Герцеговиной, но, тем не менее, добыла положительный результат. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как Бахтиер Зайнутдинов подтвердил свой статус, почему команде не хватает Бауыржана Исламхана и насколько полезно сыграл Асхат Тагыберген. 

Зайнутдинов сделал разницу 

Этот год пока складывается для Бахтиера Зайнутдинова сложно: ЦСКА не попал в еврокубки, в клубе частая смена тренеров и, конечно, самое важное - очередная травма, которая выбила игрока на существенное время, и, по сути, только сейчас полузащитник возвращается в форму. 

Фигуру Зайнутдинова в сборной невозможно переоценить, он самый значимый игрок команды как в информационных рейтингах, так и на деле, он тот редкий казахстанский футболист, способный приносить важные голы из неочевидных ситуаций. 

Выход Бахтиера в Зенице стал ключевым. И не только благодаря голу, ведь прежде всего ему хоть немного удалось отодвинуть игру от ворот Шацкого, он эффективно цеплялся за мячи и доставлял проблемы обороне боснийцев. Все-таки на фоне менее опытного и пока объективно менее мастеровитого Шушеначева Зайнутдинов смотрелся лучше и полезнее. Это подтверждает и статистика, за 39 минут Бахтиер 16 раз вступал в единоборства и восемь из них выиграл, для сравнения - у Шушеначева почти за час игрового времени 19 единоборств, семь выигранных. Кроме того, игрок ЦСКА нанес два удара (столько же у Васильева), а также собрал на себе три фола (среди казахстанцев именно на нем чаще всего фолил соперник). 

Ну и, естественно, результативный удар со штрафного - это тот самый момент, когда самый именитый игрок вашей сборной доказывает свой статус и приносит результат. 

Команде не хватает созидательного игрока 

К сожалению, сборная уже почти год играет без Бауыржана Исламхана. Как показала жизнь, команда не критически зависит от Баторика, но все же его качеств недостает. Его функции частично мог бы взять Мужиков, но сейчас он был недоступен. Нургалиев на данный момент не столь эффективен. Были надежды на Васильева, однако и он как будто до сих пор привыкает к сборной и креативных решений с его стороны маловато. 

С боснийцами в высокой атакующей позиции сыграл Жуков, однако его функционал всегда заключался в позиции восьмого номера, а не десятого. Тонкие решения, чуть больше контроля мяча, удары со средних дистанций - все это мог обеспечить Исламхан, и прямой замены ему, увы, пока не нашли. 

Вдохновенная игра Тагыбергена 

Асхат Тагыберген - скрытый герой матча. Он поучаствовал в двух голевых атаках, придавал баланс полузащите, отлично двигался и выглядел солидно даже на фоне столь громкой фамилии, как Пьянич.

И снова к статистике. Хавбек "Тобола" выполнил наибольшее количество передач в нашей сборной (58 всего, 41 - точная), он, как и подобает его позиции, действительно был связующим звеном между обороной и атакой. Более того, Тагыберген не пытался набивать статистику действиями назад и поперек, у него 16 передач в финальную треть (больше только у Жукова - 18). 

И, возможно, ключевое действие Асхата в игре - заработанный штрафной на 95-й минуте. Один эпизод на последних минутах, но как он был сыгран! Тагыберген в той ситуации показал себя искусным и опытным мастером, подставившись под фол Джеко.

Итого качественный матч Тагыбергена и его очередная заявка на игрока сезона в Казахстане.    

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Исламхан Бауыржан Байсуфинов Талгат

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