Драки с тренером и политическое влияние. Игрок молодежной сборной Казахстана уехал в самый странный клуб РПЛ

Один из самых неожиданных трансферов межсезонья - переход казахстанского защитника Льва Скворцова в клуб РПЛ "Химки". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что ждет экс-игрока "Астаны" в новой команде и чем она сильно выделяется на фоне всех остальных в России.

Начнем с репутации. По информации местных спортивных СМИ, "Химки" - один из самых политизированных клубов в России. В последние полгода подмосковный клуб всячески выражал свою позицию по поводу конфликта в Украине. В частности, клуб закупал для мобилизованных квадрокоптеры, тепловизоры, теплые вещи и средства гигиены. На матче с ЦСКА на домашнем стадионе "Химок" появился баннер с надписью "Победа будет за нами!" в знак солидарности с Вооруженными силами РФ. Кроме того, "Химки" планировали выпустить патриотический видеоролик с участием футболистов, но до этого пока не дошло, по слухам, многие игроки были против такой идеи.

Теперь поговорим о селекции, финансировании и тренерах. За последние два года "Химки" шесть раз меняли главного тренера. Игорь Черевченко за этот период дважды возглавлял команду, а Николай Писарев официально проработал в клубе 22 дня.

С точки зрения финансов "Химки", опять же, вызывают вопросы. Недавно ушедший из клуба Илья Кухарчук рассказывал о финансовой ситуации следующее: "Зарплата была "котом в мешке", это правда. Точных дат никто не знал, когда появлялись деньги, тогда и выплачивали. Дней за пять мы начинали догадываться, что вот‑вот". Этой зимой разные источники сообщали о том, что инвестор "Химок" Туфан Садыгов разочаровался в проекте и может прекратить финансирование. Позже Садыгов опроверг эту информацию и заверил, что команда доиграет сезон.

Нынешний тренер "Химок" - Спартак Гогниев. Он возглавил команду в сентябре, за это время он потерял коммуникацию со многими ведущими игроками, которые в итоге ушли из клуба. Гогниев очень эмоциональный и крайне нетипичный тренер для России. В плане тактики он предлагает игрокам "карусельные розыгрыши" стандартов, что вызывало неоднозначную реакцию у некоторых футболистов.

Еще один странный момент с участием Гогниева в "Химках" - его реакция на гол своей команды при счете 0:6 в матче с "Динамо". Некоторые тренеры не празднуют так даже победные голы, но это не про Гогниева.

Несмотря на чистку состава, в январе у Гогниева все равно возникли проблемы в отношениях с игроками. Так, на одной из тренировок полузащитник Аяз Гулиев выразил недовольство в связи с многочисленными замечаниями тренера и предложил тренеру "выйти раз на раз". Позже в клубе подтвердили, что между сторонами действительно был эмоциональный диалог, но ни о какой драке речи не было.

В турнирном плане у "Химок" все не менее удручающе, они занимают предпоследнее, 15-е место в РПЛ, набрав 12 очков. Выжить команде Гогниева будет крайне сложно.

При этом, будет ли игровое время у Скворцова в "Химках", пока большой вопрос. Казахстанец способен сыграть на обоих флангах обороны, но конкуренция так или иначе есть - экс-игрок сборной Нигерии Брайан Идову, новые легионеры Никола Антич и Петар Голубович. Интересно, что одним из конкурентов Скворцова может стать Александр Зуев (потенциальный игрок сборной Казахстана).

С одной стороны, "Химки" для Скворцова - это шанс засветиться в РПЛ и найти более крепкую стабильную команду. Но, учитывая все выше описанные обстоятельства, такое развитие ситуации выглядит маловероятным.

Фото: ФК "Химки"©, КФФ©

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