"Должны были обыгрывать увереннее, сказались 0:8 от Франции". Дебютант сборной Казахстана - о победе над Таджикистаном и карьере в КПЛ

Центральный защитник "Кызыл-Жара" Алибек Касым впервые сыграл в стартовом составе сборной Казахстана в товарищеском матче против Таджикистана. После игры 23-летний футболист в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как команда пережила разгром в Париже, что ему сказал Байсуфинов и сменит ли он клуб в ближайшее трансферное окно.
- Алибек, какие у тебя впечатления от первой игры в основе национальной сборной?
- Положительные, это был долгожданный дебют, очень сильно ждал и долго шел к этому, максимально счастлив.
- Таджикистан удивил своей игрой. Команда ожидала, что будет такое сопротивление?
- Да, они играли неплохо, старались играть в футбол, было непросто. Но я считаю, что мы должны были обыгрывать их гораздо увереннее, тем более на своем поле.
- Что прежде всего не получалось с нашей стороны?
- Думаю, ребятам было тяжело собраться после поражения во Франции (0:8), это был действительно тяжелый удар, это сказалось на игре с Таджикистаном.
- Что сказал лично тебе Талгат Маруанович после матча?
- Он сказал коротко: "Молодец!"
- Как и в клубе, ты действовал на позиции правого центрального защитника, то есть для тебя все было комфортно?
- Да, максимально комфортно, вообще не было никаких проблем.
- Байсуфинов также сказал, что теперь на тебя рассчитывают как на игрока обоймы сборной. Ты готов к тому, что в следующем году будешь играть чаще?
- Да, конечно, хотел бы чаще играть за сборную. Но время покажет, тут зависит от уровня моей игры.
- Есть ли понимание в каком клубе ты продолжишь карьеру, учитывая, что уже летом тобой интересовались лидеры КПЛ?
- У меня есть контракт с "Кызыл-Жаром" еще на год. Пока совсем не знаю, что будет в будущем. Сейчас прежде всего хочу отдохнуть и потом буду принимать решение.
Напомним, что в прошедшем сезоне КПЛ Касым стал одним из лидеров "Кызыл-Жара" и, будучи защитником, забил семь голов в 25 матчах.