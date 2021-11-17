"Должны были обыгрывать увереннее, сказались 0:8 от Франции". Дебютант сборной Казахстана - о победе над Таджикистаном и карьере в КПЛ

Центральный защитник "Кызыл-Жара" Алибек Касым впервые сыграл в стартовом составе сборной Казахстана в товарищеском матче против Таджикистана. После игры 23-летний футболист в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, как команда пережила разгром в Париже, что ему сказал Байсуфинов и сменит ли он клуб в ближайшее трансферное окно.

- Алибек, какие у тебя впечатления от первой игры в основе национальной сборной?

- Положительные, это был долгожданный дебют, очень сильно ждал и долго шел к этому, максимально счастлив.

- Таджикистан удивил своей игрой. Команда ожидала, что будет такое сопротивление?

- Да, они играли неплохо, старались играть в футбол, было непросто. Но я считаю, что мы должны были обыгрывать их гораздо увереннее, тем более на своем поле.

- Что прежде всего не получалось с нашей стороны?

- Думаю, ребятам было тяжело собраться после поражения во Франции (0:8), это был действительно тяжелый удар, это сказалось на игре с Таджикистаном.

- Что сказал лично тебе Талгат Маруанович после матча?

- Он сказал коротко: "Молодец!"

- Как и в клубе, ты действовал на позиции правого центрального защитника, то есть для тебя все было комфортно?

- Да, максимально комфортно, вообще не было никаких проблем.

- Байсуфинов также сказал, что теперь на тебя рассчитывают как на игрока обоймы сборной. Ты готов к тому, что в следующем году будешь играть чаще?

- Да, конечно, хотел бы чаще играть за сборную. Но время покажет, тут зависит от уровня моей игры.

- Есть ли понимание в каком клубе ты продолжишь карьеру, учитывая, что уже летом тобой интересовались лидеры КПЛ?

- У меня есть контракт с "Кызыл-Жаром" еще на год. Пока совсем не знаю, что будет в будущем. Сейчас прежде всего хочу отдохнуть и потом буду принимать решение.

Напомним, что в прошедшем сезоне КПЛ Касым стал одним из лидеров "Кызыл-Жара" и, будучи защитником, забил семь голов в 25 матчах.