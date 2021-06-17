Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов

Департаментом экономических расследований по Павлодарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ФК "Иртыш", сообщает пресс-служба АФМ РК. Оно велось по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Следствием установлено, что в 2019 году директор футбольного клуба, имя которого не называется, представил в налоговый орган декларации с искаженными данными.

Тем самым он причинил государству ущерб на сумму свыше 193 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

Директор "Иртыша" осужден на один год с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях в течение трех лет.

"АФМ напоминает, что согласно статье 245 УК РК за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2020 года было объявлено о снятии "Иртыша" с чемпионата футбольной премьер-лиги. Причиной стала нехватка денежных средств и отказ главного спонсора от финансирования клуба. В отношении бывшей дирекции были выявлены нарушения, о чем было сообщено в Антикоррупционную службу. Позже стало известно, что "Иртыш" прекратил существование.

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