Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Прямая трансляция EFC 37
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов

Завершено расследование уголовного дела.

Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов
Фото: ФК "Иртыш"©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Департаментом экономических расследований по Павлодарской области завершено расследование уголовного дела в отношении ФК "Иртыш", сообщает пресс-служба АФМ РК. Оно велось по факту уклонения от уплаты налогов в бюджет.

Следствием установлено, что в 2019 году директор футбольного клуба, имя которого не называется, представил в налоговый орган декларации с искаженными данными.

Тем самым он причинил государству ущерб на сумму свыше 193 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.

Директор "Иртыша" осужден на один год с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях в течение трех лет.

"АФМ напоминает, что согласно статье 245 УК РК за уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Напомним, что в мае 2020 года было объявлено о снятии "Иртыша" с чемпионата футбольной премьер-лиги. Причиной стала нехватка денежных средств и отказ главного спонсора от финансирования клуба. В отношении бывшей дирекции были выявлены нарушения, о чем было сообщено в Антикоррупционную службу. Позже стало известно, что "Иртыш" прекратил существование. 

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Иртыш ФК Правосудие Налоги КПЛ-2021

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:00
Футбол
Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов Директора закрытого ФК "Иртыш" осудили за неуплату многомиллионных налогов
Сегодня , 14:19
Футбол
Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола" Помогал Стойлову, был лучшим в лиге и удачно стартовал в отборе на Евро. Что известно о новом тренере "Тобола"
Сегодня , 13:16
Футбол
Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ Сын экс-директора "Кайрата", защитник с казахстанскими корнями и клиент Селюка. Пять игроков из РПЛ для КПЛ
Сегодня , 09:22
Футбол
Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата" Трансфер ради сестры, отказ от аренды и тяжелая адаптация. Как Шушеначев добрался до основы "Кайрата"
Сегодня , 08:06
Футбол
"Лучшие шансы у "Астаны". Казахстанский эксперт оценил итоги жеребьевки Лиги конференций "Лучшие шансы у "Астаны". Казахстанский эксперт оценил итоги жеребьевки Лиги конференций
Сегодня , 07:21
Футбол
Участник Евро-2020, молодой тренер и безбашенные фанаты. Что нужно знать о сопернике "Тобола" в ЛК Участник Евро-2020, молодой тренер и безбашенные фанаты. Что нужно знать о сопернике "Тобола" в ЛК
Вчера , 21:40
Футбол
Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны" Тащит экс-игрок "Ордабасы", также там чемпион АПЛ и обидчик Эрича. Что известно о еврокубковом сопернике "Астаны"
Вчера , 20:38
Футбол
Сильная атака, ужасная история встреч и одиозный президент. Что нужно знать о сопернике "Шахтера" в ЛК Сильная атака, ужасная история встреч и одиозный президент. Что нужно знать о сопернике "Шахтера" в ЛК
Вчера , 16:41
Футбол
Иммунитет "Астаны", драма "Актобе" и беды "Кайрата". Как казахстанские клубы играли с израильскими Иммунитет "Астаны", драма "Актобе" и беды "Кайрата". Как казахстанские клубы играли с израильскими
Вчера , 14:44
Футбол
Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ Участник исторической победы над "МЮ" и абсолютный рекордсмен. Топ-5 незабивных игроков КПЛ
Вчера , 11:50
Футбол
В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион В Казахстане задумали построить новый футбольный стадион
Вчера , 11:24
Футбол
Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен Анализ первой игры "Кайрата" после ухода Шпилевского: что изменилось при Кекере и как прибавил Абикен
Вчера , 07:54
Футбол
Футболиста "Астаны" дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление судьи Футболиста "Астаны" дисквалифицировали на 4 матча за оскорбление судьи
15 июня, 21:03
Футбол
"Это худший вариант для "Кайрата". Казахстанский специалист оценил итоги жеребьевки квалификации ЛЧ "Это худший вариант для "Кайрата". Казахстанский специалист оценил итоги жеребьевки квалификации ЛЧ
15 июня, 19:26
Футбол
Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ Не боялись даже "Тоттенхэм", тренер из топ-50 и экс-игрок "Реала" в составе. Что нужно знать о сопернике "Кайрата" в ЛЧ
15 июня, 17:57
Футбол
"Дышать будет нечем". Казахстанский специалист назвал сложности для "Кайрата" в матче ЛЧ против "Маккаби" "Дышать будет нечем". Казахстанский специалист назвал сложности для "Кайрата" в матче ЛЧ против "Маккаби"
15 июня, 17:17
Футбол
"Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным "Ему нужны тренировки". Почему возвращение Сейдахмета в "Кайрат" выглядит бесполезным
15 июня, 16:06
Футбол
Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля Скоростной немец, "казахский Месси" и самородок из Сеула. Как в "Кайрате" не смогли заменить Исаэля
15 июня, 14:40
Футбол
Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ Мамба пришел в "Кайрат" за 700 тысяч, хвастался скоростью, но не заиграл и ушел. Повторил путь первого немца в КПЛ
15 июня, 13:39
Футбол
"Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов "Кайрат" стартует в Лиге чемпионов. Разбираем потенциальных соперников: от нового проекта Григорчука до извечных врагов
15 июня, 11:55
Футбол
Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики Тихонов жалуется на короткую скамейку в "Астане": практически не рискует и не доверяет молодежи, но есть свои любимчики
15 июня, 10:53
Футбол
Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин Борьба за еврокубки или помощь Стойлову? Каким клубам РПЛ подходит казахстанец Щеткин
15 июня, 01:01
Футбол
Названы четыре потенциальных соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов Названы четыре потенциальных соперника "Кайрата" в Лиге чемпионов
14 июня, 20:02
Футбол
Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021 Герои "Каспия", джокер "Ордабасы" и удачливый дебютант "Кайрата". Символическая сборная 15-го тура КПЛ-2021
14 июня, 18:05
Футбол
Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021 Выстрелы в "девятку", удар головой и мяч Вагнера Лава. Выбери лучший гол 15-го тура КПЛ-2021
14 июня, 15:32
Футбол
Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ Тренд дальних ударов, мотивация от Масудова и возможный уход Бабаяна. Обзор 15-го тура КПЛ
14 июня, 10:52
Футбол
Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ Стойлов прокомментировал уход Бабаяна из "Тобола" и назначение в клуб РПЛ
13 июня, 23:01
Футбол
Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб Стали известны детали ухода Бабаяна из "Тобола" в зарубежный клуб
13 июня, 19:02
Футбол
Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала Эталон технико-тактического мастерства. Как Бельгия обыграла Россию и почему сборная Казахстана далека от идеала
13 июня, 15:52
Футбол
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу покинул зарубежный клуб через три недели после назначения Экс-тренер сборной Казахстана по футболу покинул зарубежный клуб через три недели после назначения
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика