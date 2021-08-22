 ans4YQDMDRctl19qM3MtqehBuKnmJgppnDJ67dy1
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Кто представит Казахстан на Паралимпиаде-2020 Медальный зачет ОИ-2020
Олимпиада-2020 Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Бывший работник "Актобе" обманул фанатов на деньги

Бывший работник "Актобе" обманул фанатов на деньги
©ФК "Актобе"
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)

Председатель правления ФК "Актобе" Ерлан Джамантаев рассказал, что бывший работник клуба обманул болельщиков. Он взял у них деньги за абонементы на игры, но не дал их. Возбуждено уголовное дело, сообщает "Диапазон". 

"Когда я только пришел работать в клуб, то практически сразу передали в департамент полиции материалы по факту мошенничества. Оказалось, что один из сотрудников клуба обманул порядка двухсот болельщиков, продал им абонементы на игры, но не выдал их", - проинформировал Джамантаев.

Фамилию сотрудника, обманувшего фанатов, не называют, в клубе он уже не работает. Джамантаев заверил, что при необходимости клуб выдаст абонементы людям, которых обманул этот человек.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Актобе ФК Актобе

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 18:37
Футбол
Бывший работник "Актобе" обманул фанатов на деньги Бывший работник "Актобе" обманул фанатов на деньги
Сегодня , 17:03
Футбол
Следующий соперник молодежной сборной Казахстана объявил имя нового главного тренера Следующий соперник молодежной сборной Казахстана объявил имя нового главного тренера
Вчера , 11:07
Футбол
"Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА "Знал состав команды и раньше". Бабаян рассказал о своей работе в ЦСКА
20 августа, 21:53
Футбол
"Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака" "Новичок" сборной Казахстана раскрыл причины ухода из клуба РПЛ и высказался об интересе "Спартака"
20 августа, 13:32
Футбол
От команды из Гибралтара до клуба Бундеслиги. Кто вместе с "Кайратом" близок к дебюту в групповом этапе еврокубков? От команды из Гибралтара до клуба Бундеслиги. Кто вместе с "Кайратом" близок к дебюту в групповом этапе еврокубков?
20 августа, 11:29
Футбол
"Как половые тряпки против 11-й команды Казахстана". Разнос от фанатов "Маккаби" после победы над "Шахтером" в Лиге конференций "Как половые тряпки против 11-й команды Казахстана". Разнос от фанатов "Маккаби" после победы над "Шахтером" в Лиге конференций
20 августа, 01:22
Футбол
"Кайрат" одержал разгромную победу и оказался в шаге от группы Лиги конференций "Кайрат" одержал разгромную победу и оказался в шаге от группы Лиги конференций
19 августа, 21:41
Футбол
"Мы уже доказывали в матче, где нас списывали". Тренер "Шахтера" - о поражении от "Маккаби" и ответной встрече "Мы уже доказывали в матче, где нас списывали". Тренер "Шахтера" - о поражении от "Маккаби" и ответной встрече
19 августа, 21:22
Футбол
"Не самое приятное ощущение". Главный тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Шахтером" "Не самое приятное ощущение". Главный тренер "Маккаби" прокомментировал победу над "Шахтером"
19 августа, 13:00
Футбол
Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби" Осторожность против надежности, или наоборот. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Шахтер" - "Маккаби"
18 августа, 19:00
Футбол
"Нынешний "Шахтер" не уступает команде 2013 года". Тренер "Маккаби" - об уровне "горняков" перед матчем Лиги конференций "Нынешний "Шахтер" не уступает команде 2013 года". Тренер "Маккаби" - об уровне "горняков" перед матчем Лиги конференций
18 августа, 18:27
Футбол
"Это огромный плюс". Новичок сборной Казахстана - о своем вызове и матче "Шахтера" в Лиге конференций "Это огромный плюс". Новичок сборной Казахстана - о своем вызове и матче "Шахтера" в Лиге конференций
18 августа, 18:10
Футбол
"Постараемся показать свое лицо". Главный тренер "Шахтера" - о матче с "Маккаби" в Лиге конференций "Постараемся показать свое лицо". Главный тренер "Шахтера" - о матче с "Маккаби" в Лиге конференций
18 августа, 14:21
Футбол
Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре Назван состав сборной Казахстана по футболу на три матча в сентябре
18 августа, 12:51
Футбол
Разгромивший "Кайрат" в Лиге чемпионов клуб оказался в шаге от группы Лиги Европы Разгромивший "Кайрат" в Лиге чемпионов клуб оказался в шаге от группы Лиги Европы
18 августа, 12:23
Футбол
Грузинский клуб объявил о подписании казахстанского футболиста Грузинский клуб объявил о подписании казахстанского футболиста
18 августа, 08:28
Футбол
Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге Александр Меркель продолжит карьеру в турецкой Суперлиге
16 августа, 19:59
Футбол
Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций? Рекорд по титулам и тренер из "Кайрата". Что известно о сопернике "Шахтера" за выход в группу Лиги конференций?
16 августа, 13:48
Футбол
Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным Инвестиция в кавычках. Почему трансфер Бечирая в "Астану" можно считать провальным
13 августа, 23:53
Футбол
Клубы Зайнутдинова и Муртазаева узнали соперников по Кубку России Клубы Зайнутдинова и Муртазаева узнали соперников по Кубку России
13 августа, 21:03
Футбол
Агрессия "Кайрата" и дисциплина "Шахтера". История удалений футболистов казахстанских клубов в еврокубках Агрессия "Кайрата" и дисциплина "Шахтера". История удалений футболистов казахстанских клубов в еврокубках
13 августа, 18:41
Футбол
"Кайрат-Москва" узнал соперников по Кубку России "Кайрат-Москва" узнал соперников по Кубку России
13 августа, 14:37
Футбол
Невероятный результат, или как игроку "Астаны" покорилось историческое достижение в еврокубках Невероятный результат, или как игроку "Астаны" покорилось историческое достижение в еврокубках
13 августа, 12:23
Футбол
"Когда начнут продавать запись матча в клубном магазине?", или о чем говорят в Финляндии после победы над "Астаной" "Когда начнут продавать запись матча в клубном магазине?", или о чем говорят в Финляндии после победы над "Астаной"
12 августа, 21:57
Футбол
"Этому нет объяснения". Тихонов прокомментировал вылет "Астаны" из Лиги конференций "Этому нет объяснения". Тихонов прокомментировал вылет "Астаны" из Лиги конференций
12 августа, 21:13
Футбол
"Мы заслужили проход". Тренер КуПСа разобрал победу над "Астаной" в Лиге конференций "Мы заслужили проход". Тренер КуПСа разобрал победу над "Астаной" в Лиге конференций
12 августа, 16:29
Футбол
Вспоминаем "финское чудо". Где сейчас игроки "Астаны", совершившие камбек в матче с ХИКом? Вспоминаем "финское чудо". Где сейчас игроки "Астаны", совершившие камбек в матче с ХИКом?
12 августа, 15:49
Футбол
"Топтық кезеңге шығатын уақыт келді". "Қайраттың" шотландиялық жанкүйері Еуропа лигасына болжамын айтты "Топтық кезеңге шығатын уақыт келді". "Қайраттың" шотландиялық жанкүйері Еуропа лигасына болжамын айтты
12 августа, 11:55
Футбол
Встречаем "по-домашнему", как и всегда. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Астана" - КуПС Встречаем "по-домашнему", как и всегда. Прогноз Vesti.kz на матч Лиги конференций "Астана" - КуПС
11 августа, 22:46
Футбол
"Кайрат-Москва" вышел в элитный раунд Кубка России по футболу "Кайрат-Москва" вышел в элитный раунд Кубка России по футболу
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus