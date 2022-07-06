Бывший игрок "Астаны" устроил драку в матче с топ-клубом РПЛ

Полузащитник "Рубина" Валерий Чуперка, в прошлом году выступавший за "Астану", спровоцировал жесткий конфликт в товарищеской игре с "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 79-й минуте матча Чуперка совершил жесткий фол на вингере "Динамо" Денисе Макарове. Игрок московского клуба словесно отреагировал на эпизод, после чего Чуперка нанес удар рукой по сопернику. Арбитр удалил обоих футболистов.

Напомним, что Чуперка выступал за "Астану" в сезоне-2021. За столичный клуб он суммарно провел 34 официальных матча, забил четыре мяча, отдал два ассиста и заработал две красные карточки.

После ухода из "Астаны" хавбек выступал за "Кубань", а нынешним летом подписал контракт с "Рубином".