Бывший футболист сборной Казахстана подписал контракт с новым клубом

Экс-игрок сборной Казахстана по футболу Бауыржан Турысбек подписал контракт с клубом первой лиги "Хан-Тенгри". Об этом информирует инсайдер Айдын Кожахмет.
Отмечается, что 31-летний Турысбек перешел в стан алматинцев после закрытия трансферного окна в качестве свободного агента.
Напомним, что в его карьере также были "Сункар", "Спартак", "Раднички" (Ниш), "Жетысу", "Кайрат", "Тобол", "Шахтер", "Тараз", "Атырау".
За сборную Казахстана провел 14 матчей и забил 3 гола в период 2017-2019 годов.
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