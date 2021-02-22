Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Борьба за роль второго форварда и выход в РПЛ, или что ждет Аймбетова в новом клубе

У него есть хорошие шансы закрепиться в команде.

Борьба за роль второго форварда и выход в РПЛ, или что ждет Аймбетова в новом клубе
Абат Аймбетов. Фото: ФК "Крылья Советов"©️
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
0

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов подписал контракт с российскими "Крыльями Советов", выступающими в ФНЛ (второй дивизион). Корреспондент Vesti.kz рассказал о целях самарцев на остаток сезона и предположил, какая роль достанется казахстанскому нападающему в клубе.

Аймбетов, сначала проходивший просмотр в клубе РПЛ - "Урале", в итоге оказался в самарских "Крыльях Советов". Да, команда выступает не в высшем дивизионе страны, но все идет к тому, что это временно. Форвард заключил контракт сроком на два с половиной года (по данным Transfermarkt), поэтому понятно, что это не просто мгновенный трамплин для 25-летнего игрока, а реальная возможность закрепиться в клубе. 

В настоящее время самарцы занимают второе место в таблице ФНЛ, после 26 туров отставая на три очка от лидирующего "Нижнего Новгорода". На пятки команде наступают "Оренбург" и московское "Торпедо". Стоит учесть, что две лучшие команды ФНЛ автоматически поднимутся в РПЛ, а те, что займут третье и четвертое места, сыграют стыковые матчи с клубами, финишировавшими на 13-й и 14-й позициях в высшем дивизионе.

Лучшим бомбардиром ФНЛ является нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев. В августе прошлого года он за 200 тысяч евро был куплен самарцами у столичного "Торпедо". За 23 игры в чемпионате в футболке "Крыльев Советов" Сергеев забил 22 мяча и отдал две голевые передачи. На его счету есть четыре хет-трика и один дубль в этом сезоне. Еще Иван провел три матча в Кубке страны, забив гол и отметившись двумя ассистами. 

Невероятная статистика 25-летнего форварда внесла изменения в его ценник. В июле прошлого года он оценивался в 750 тысяч евро, а уже сейчас этот показатель увеличился вдвое - 1,5 миллиона евро. По стоимости входит в топ-4 дорогостоящих футболистов "Крыльев Советов". Уступает он лишь 24-летнему вингеру Антону Зиньковскому (2,5 миллиона), а также идет вровень с Аймбетовым и экс-защитником сборной России Никитой Черновым (у троих по 1,5 миллиона).

Вторым бомбардиром в команде является местный воспитанник - 21-летний Егор Голенков. В 22 матчах во всех турнирах отметился 11 голами и тремя результативными передачами. 29-летний экс-игрок сборной России Максим Канунников вовсе потерялся с радаров. Долгое время у него было повреждение, поэтому за первую половину сезона он отыграл две игры, проведя в общей сложности десять минут на поле.

В клубе есть еще два нападающих - Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко. Оба были выкуплены у "Чертаново" в августе прошлого года. 23-летний Сарвели не блещет результативностью, проведя 17 матчей во всех турнирах и набрав в них два гола и пять ассистов. Что же касается 21-летнего Цыпченко, то он принял участие в 20 играх, отличившись тремя голами и двумя ассистами. Два из трех забитых мячей случились в рамках Кубка России. 

В последних четырех матчах ФНЛ тренер самарцев Игорь Осинькин ставил акцент на схему 4-4-2. Спереди действовали лучшие бомбардиры - Сергеев и Голенков. С приходом в клуб Аймбетова у тренера будет еще больше вариантов. Абат умеет действовать в подыгрыше, спускаться ниже и действовать как оттянутый форвард, а также неплохо двигается без мяча, забегая в свободные зоны.

Он является тем нападающим, который умеет играть в схеме с двумя форвардами. Прямо сейчас кажется, что основная борьба у Абата будет за место в старте рядом с Сергеевым. В таком случае основным конкурентом казахстанца будет Голенков, но и про молодых Сарвели и Цыпченко забывать не стоит.

Одной из интересных деталей в составе "Крыльев" является наличие правого защитника Мехди Зеффана, ранее защищавшего цвета сборной Алжира. Предыдущим клубом футболиста был французский "Ренн". Осенью 2018 года он отыграл 90 минут в гостевом матче группового этапа Лиги Европы против "Астаны", в котором победу добыли футболисты казахстанского клуба - 2:0. Летом 2019 года Зеффан стал свободным агентом, но новую команду так и не нашел. Зимой 2020-го он присоединился к "Крыльям Советов". В 15 матчах ФНЛ сезона-2020/21 отметился тремя ассистами. 

Будем надеяться, что Аймбетову удастся заслужить себе место в стартовом составе и помочь клубу пробиться напрямую в РПЛ. Если все пойдет по плану, то уже через полгода Абат будет выступать в высшем дивизионе России, это вполне реально.

В прошлом сезоне Аймбетов стал чемпионом Казахстана в составе "Кайрата". В КПЛ-2020 провел 20 матчей, забив десять мячей и отдав один голевой пас. 

Фото: "Чемпионат" (2), ФК "Крылья Советов" (3), ФК "Астана" (4)©️

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Россия КПЛ Сборная РК по футболу Премьер-лига России Лига Европы Футбол Кайрат ФК Астана ФК Межсезонье в КПЛ Оренбург ФК Аймбетов Абат Урал ФК

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
22:32
Футбол

"Он может хорошо заиграть в АПЛ". Стойлов - о таланте Зайнутдинова, главной проблеме Сейдахмета и негативном влиянии "Кайрата" на Куата
Вчера
21:54
Футбол

Демотивация, неудачный просмотр в "Урале" и новая надежда. Спасет ли Федин карьеру в "Актобе"?
Вчера
20:49
Футбол

"Я очень хотел работать с ним в "Астане". Стойлов высказал свое мнение о допинге Исламхана
Вчера
18:14
Футбол

"Уровень чемпионата рухнет вниз". Российский агент оценил селекционную работу казахстанских клубов
Вчера
17:42
Футбол

Сигнал от Тихонова и самый грубый игрок РПЛ для усиления. Центральные полузащитники - слабое звено "Астаны"
Вчера
14:16
Футбол

Борьба за роль второго форварда и выход в РПЛ, или что ждет Аймбетова в новом клубе
Вчера
12:42
Футбол

Находившийся в системе мадридского "Атлетико" финалист юношеского ЧМ может продолжить карьеру в КПЛ
21 февраля
19:34
Футбол

ЦСКА с Зайнутдиновым в старте вышел в четвертьфинал Кубка России
21 февраля
16:20
Футбол

Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на первый официальный матч в 2021 году
21 февраля
00:01
Футбол

Азат Нургалиев забил прямым ударом со штрафного и принес "Тоболу" победу над российским клубом
20 февраля
17:30
Футбол

"Астана" взяла на просмотр воспитанника алматинского футбола
20 февраля
08:59
Футбол

Забивал Казахстану и был лидером "Пахтакора". Чем известен новичок "Актобе" из сборной Узбекистана
19 февраля
23:51
Футбол

Лучший бомбардир и начальник команды. Как легионеры из Узбекистана выступали в "Актобе" до прихода Сергеева
19 февраля
21:30
Футбол

Вратари - мешки, а бомбардир - кривоногий. Карпин - тренер, который не может забыть Зайнутдинова
19 февраля
21:08
Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Казахстана выбрал новый клуб за рубежом
19 февраля
17:14
Футбол

Выбора больше нет, или что ждать от Смайлагича в "Астане"
19 февраля
13:23
Футбол

Поставленный удар и неуступчивость. Почему Тагыберген усилит игру "Тобола"
19 февраля
12:47
Футбол

Отсутствие поддержки и трансфер на замену. Почему "Аль-Айн" бросил Исламхана
19 февраля
07:16
Футбол

Громил "Кайрат" и ненадолго возвращался. Придет ли Марк Гурман в "Астану" в третий раз?
18 февраля
22:59
Футбол

Блистал в "Иртыше", держал уровень в "Астане" и поблек в "Тоболе". Пойдет ли Муртазаеву на пользу возвращение в бывший клуб?
18 февраля
20:07
Футбол

"После матча с ЦСКА футболка Бахтиера - моя". Шомко - о "Роторе", Билеке, сборной и Байсуфинове
18 февраля
19:25
Футбол

Замена Гуральски и новый талант из Тараза. Потенциальные открытия "Кайрата" в КПЛ-2021
18 февраля
14:11
Футбол

"Кайрат" может подписать игрока высокого уровня". Европейский агент - о трансферах КПЛ
18 февраля
13:13
Футбол

Легендарный гол ХИКу, "ножницы" и бетон в защите, или чем запомнился Евгений Постников в "Астане"
18 февраля
10:54
Футбол

УЕФА отменил розыгрыш Юношеской лиги УЕФА с участием "Кайрата". Названа причина
18 февраля
09:33
Футбол

Экс-лидер "Астаны" Сотириу дебютировал за новый клуб в матче с покером и шестью голами
17 февраля
22:48
Футбол

Не пригодился во Франции, выступал в любителях и успел стать чемпионом. Что известно о новичке "Актобе"
17 февраля
20:00
Футбол

Голевая перестрелка с Зайнутдиновым и лучшая результативность в "Шахтере". Почему сербский легионер может усилить "Арыс"
17 февраля
19:12
Футбол

"Игрока заинтересовал проект, но...". "Актобе" не договорился по трансферу лучшего бомбардира европейского чемпионата
17 февраля
16:48
Футбол

Стал лучшим бомбардиром клуба и помог обыграть "Астану". Почему экс-лидер "Каспия" мог бы усилить любую команду КПЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика