Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
Комментарии

"Бешикташ" предложил ЦСКА новые условия по трансферу Зайнутдинова

"Бешикташ" предложил ЦСКА новые условия по трансферу Зайнутдинова
©ПФК ЦСКА

Турецкий "Бешикташ" продолжает переговоры с ЦСКА по переходу лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

По данным Play Spor ЦСКА хочет восемь миллионов евро за трансфер Зайнутдинова, на что стамбульский клуб ответил своим контрпредложением. "Бешикташ" предлагает выкупить 50% прав на Зайнутдинова, а остальные 50% оставить ЦСКА.

Ранее появилась информация, что клуб турецкой Суперлиги предложил за трансфер казахстанца три миллиона евро и еще столько же в качестве бонусов. Но армейцев эта сумма не устроила. 

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро. 

 

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Турция Трансфер

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:30
Казахстан(футбол)
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана ведет переговоры с клубом РПЛ
Сегодня , 15:12
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов может войти в топ-5 самых дорогих трансферов "Бешикташа"
Сегодня , 14:31
Казахстан(футбол)
©ФК "Аксу" Игрок сборной Кыргызстана покинул "Аксу"
Сегодня , 14:07
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" "Астана" уберет легионера из заявки на Лигу чемпионов
Сегодня , 13:08
Казахстан(футбол)
©ФК "Зенит" Интерес от "Сочи" и "Трабзонспора". В России высказались о будущем Алипа
Сегодня , 12:36
Казахстан(футбол)
©КФФ Зайнутдинов переходит в "Бешикташ"
Сегодня , 10:32
Казахстан(футбол)
©ФК "Каспий" "Каспий" покинул нападающий сборной Беларуси
Сегодня , 09:00
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" предложил ЦСКА новые условия по трансферу Зайнутдинова
Сегодня , 08:00
Казахстан(футбол)
©championat.com/ "Кайрат" может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России
Вчера , 13:33
Казахстан(футбол)
©instagram.com/bateka_11 Агент Зайнудтинова: Бахтиер с радостью наденет футболку "Бешикташа"
7 июля, 22:53
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Агент Зайнутдинова ответил на вопрос о его переходе в "Бешикташ"
7 июля, 17:36
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА ЦСКА не устроило предложение "Бешикташа" по Зайнутдинову
7 июля, 16:24
Казахстан(футбол)
©instagram.com/bateka_11 "Бешикташ"? Инсайдер сообщил об уходе Зайнутдинова из ЦСКА
6 июля, 23:37
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" По итогам 120 минут определился первый финалист Кубка Казахстана по футболу
6 июля, 20:45
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Вороговский выбрал номер в "Астане". Под ним играли экс-капитан сборной и два ярких легионера
6 июля, 18:45
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Как у Зайнутдинова? "Бешикташ" назвал зарплату возможного новичка из РПЛ
6 июля, 16:30
Казахстан(футбол)
©КФФ Предательство века? Легенда клуба Зайнутдинова может стать одноклубником Алипа в "Зените"
6 июля, 16:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Мактаарал" Казахстанский клуб усилился колумбийским легионером
5 июля, 21:51
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Несколько ведущих игроков "Астаны" пропустят матч Кубка Казахстана с "Ордабасы"
5 июля, 17:47
Казахстан(футбол)
©ФК "Астана" Предал мечту и "Кайрат"? Почему Вороговский перешел в "Астану"
5 июля, 17:21
Казахстан(футбол)
©ФК "Рубин" Казахстан помешал уехать в "Реал", странности Костаная и Талдыкоргана. Топ-10 скандальных высказываний Деспотовича
5 июля, 13:22
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА Главные детали трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ": рекомендация от экс-одноклубника и согласие тренера
4 июля, 18:24
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" Убедили Кенесова и претендуют на Марочкина? Что ждет "Актобе" в трансферное окно
4 июля, 13:52
Казахстан(футбол)
©ФК "Бешикташ" Капитаны двух сборных на ЧМ-2022 и "жертва" Роналду. Кто ждет Зайнутдинова в "Бешикташе"?
4 июля, 13:33
Казахстан(футбол)
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" рассматривает уход легионера и трансфер игрока сборной Казахстана
4 июля, 10:50
Казахстан(футбол)
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" подтвердил интерес к Зайнутдинову
3 июля, 17:42
Казахстан(футбол)
©КФФ Востребованный Алип и шанс Аймбетова? Кто из игроков сборной Казахстана может уехать в Турцию
3 июля, 14:09
Казахстан(футбол)
©ФК "Кайрат" Психология или конкуренция? Почему вратарь сборной Казахстана оказался в запасе "Кайрата"
1 июля, 14:00
Казахстан(футбол)
©ФК "Каспий" "Будем расставаться c легионерами". Казахстанский клуб хочет избежать судьбы "Иртыша"
1 июля, 10:41
Казахстан(футбол)
©ФК "Актобе" "Актобе" рискует потерять игрока сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus