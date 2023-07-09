"Бешикташ" предложил ЦСКА новые условия по трансферу Зайнутдинова

Турецкий "Бешикташ" продолжает переговоры с ЦСКА по переходу лидера сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным Play Spor ЦСКА хочет восемь миллионов евро за трансфер Зайнутдинова, на что стамбульский клуб ответил своим контрпредложением. "Бешикташ" предлагает выкупить 50% прав на Зайнутдинова, а остальные 50% оставить ЦСКА.

Ранее появилась информация, что клуб турецкой Суперлиги предложил за трансфер казахстанца три миллиона евро и еще столько же в качестве бонусов. Но армейцев эта сумма не устроила.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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